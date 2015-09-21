جشنواره مجازی کتابخوانی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای عطار نیشابوری؛ احمدرضا مومنی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۰ با اعلام این خبر گفت: علاقه‌مندان از ۲۰ تیر تا ۳۰ شهریور فرصت داشتند به سایت جشنواره مراجعه و در این مسابقه اینترنتی شرکت کنند. این مهلت به دلیل استقبال مخاطبان تا چهارم مهر تمدید شد.

به گفته وی چهارمین دوره‌ از جشنواره مجازی کتابخوانی برای سه گروه سنی کودک، نوجوان و آزاد برگزار می شود. شرکت در بخش آزاد و نوجوان این دوره، همانند دوره های قبل است و علاقه‌مندان می با مراجعه به سایت جشنواره می‌توانند، از میان رمان‌های معرفی شده یک یا تعدادی را انتخاب و پس از مطالعه‌ آن‌ها به چهار سوال تشریحی پاسخ دهنذ و در مسابقه شرکت کنند.

مومنی در توضیح نحوه ی برگزاری بخش کودک جشنواره افزود: بخش کودک برای گروه سنی الف و ب ( ۴ تا ۸ سال) برای اولین بار در این دوره به جشنواره اضافه شده است؛ کودکان و والدین آنها می توانند با مراجعه به تارنمای جشنواره‌ مجازی کتاب‌خوانی، متن داستانی را که در سایت قرار داده شده است و یا یکی از کتاب‌های داستان معرفی شده در سایت را به انتخاب خود مطالعه کرده و بر مبنای برداشت شخصی از داستان، نقاشی بکشند و پس از تهیه‌ی عکس از روی نقاشی توسط دوربین گوشی همراه یا دوربین‌های دیجیتال و یا فایل اسکن شده، آن را به دبیرخانه‌ جشنواره ارسال کنند.

چهارمین جشنواره مجازی کتابخوانی تا چهارم مهر ماه جاری تمدید شد.