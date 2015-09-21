خشم مسلمانان آمریکا از نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اظهارات جدید «بن کارسون» با واکنش های متعددی در آمریکا مواجه شده است.

این جراح معروف مغز در اظهارات خود گفته است که یک مسلمان را به عنوان رئیس جمهور آمریکا تائید نخواهد کرد و اسلام با قانون اساسی آمریکا همخوانی ندارد.

کارسون که با شبکه خبری ان بی سی گفتگو می کرد در ادامه گفت: من از سپردن رهبری این کشور به یک فرد مسلمان حمایت نمی کنم، من به هیچ وجه با چنین چیزی موافق نیستم.

این اظهارات به شدت با واکنش جامعه مسلمانان آمریکا مواجه شده بطوریکه بزرگترین نهاد مدنی مسلمانان ایالات متحده این اظهارات را محکوم و خواستار پاسخگویی کارسون شده است.

در همین رابطه «ابراهیم هوپر» سخنگوی «شورای روابط آمریکا-اسلام» گفت: این اظهارات کاملا بی مورد بوده و کارسون باید درباره آنها توضیح بدهد.

«نهاد عوض» مدیر اجرایی شورای روابط اسلام-آمریکا نیز در این رابطه گفت: این اظهارات سبب رد صلاحیت کارسون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شود. توصیه من به نامزدهای حزب جمهوریخواه این است که اگر تا کنون قانون اساسی آمریکا را مطالعه نکرده اند این کار را انجام بدهند.