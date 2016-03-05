«بن کارسون» از رقابت های ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «بن کارسون» تنها نامزد رنگین پوست رقابت ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا رسما به فعالیت انتخاباتی خود پایان داد.

ستاد انتخاباتی وی که یک جراح بازنشسته است، در آغاز کار بسیار موفق عمل کرد حال آنکه در ادامه، وی در شفاف سازی برنامه های سیاست خارجی و همچنین سوابق کاری خود توفیق چندانی به دت نیاورد.

البته هنوز مشخص نیست که کارسون ۶۴ ساله در ادامه جریان انتخاباتی سال ۲۰۱۶ از کدام یک از چهار نامزد جمهوریخواه باقی مانده در دور رقابت ها حمایت خواهد کرد.

کناره گیری وی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با توجه به اینکه چندی پیش به عدم پیشرفت ستاد تبلیغاتی خود اعتراف کرد، امری قابل پیش بینی بود.

با کناره گیری کارسون، نامزدهای جمهوریخواه باقی مانده در دور رقابت ها عبارت خواهند بود از «دونالد ترامپ» سرمایه دار، «تد کروز» سناتور تگزاس، «مارکو روبیو» سناتور فلوریدا و «جان کاسیچ» فرمادار اوهایو.

کارسون در حالی از ادامه حضور در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا کناره گیری کرد که جمهوریخواهان امروز شنبه ۵ ماه میلادی مارس خود را برای رقابت درون حزبی در ایالت ها کانزاس، لوئیزیانا، کنتاکی و مِین آماده می کنند.