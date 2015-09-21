به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صالحی در حاشیه مراسم ترحیم برادر محمدباقر نوبخت که عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بازدید آمانو از پارچین تشریفاتی بوده است؟ اظهار داشت: ما طبق نقشه راه عمل کرده‌ایم و طرفین طبق تعهدات عمل کرده‌اند.

وی گفت: سفر آمانو به ایران بسیار موفقیت‌آمیز بود.

صالحی با اشاره به ملاقات آمانو با اعضای کمیسیون ویژه برجام، ادامه داد: ملاقات آمانو با کمیسیون برجام خوب بوده و طرفین راضی بوده‌اند. آمانو با رضایت از ایران رفته است و امیدواریم مباحث فعالیت‌های گذشته و حال تا پایان سال جاری میلادی بسته شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا به نظر شما رویکرد کمیسیون ویژه برجام، جناحی بوده است یا خیر؟ گفت: شهادت می‌دهم که کمیسیون برجام بدون سمت‌گیری، کار را جلو برده است.