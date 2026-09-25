فرمانده سپاه لاهیجان: دفاع مقدس روایت واقعی ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهرزاد پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرستان لاهیجان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برای شناخت دقیق دفاع مقدس و انتقال درست این حماسه به نسل‌های جدید، باید ابتدا این واقعه تاریخی را به‌درستی بشناسیم و در این مسیر، شهدا بهترین و معتبرترین روایتگران دفاع مقدس هستند.

وی افزود: دفاع مقدس تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش‌هایی بود که مردم ایران برای تحقق آن‌ها قیام کردند و در برابر دشمن از اسلام ناب دفاع کردند.

دشمن در دفاع مقدس تنها رژیم بعث عراق نبود

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان با بیان اینکه دشمن در جنگ تحمیلی تنها رژیم بعث عراق و صدام نبود، تصریح کرد: در دفاع مقدس، صدام تنها یک طرف میدان بود و در پشت صحنه، نظام سلطه و آمریکا نیز در تقابل با ملت ایران قرار داشتند.

مهرزاد با اشاره به استمرار دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنی استکبار با ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه داشته و در طول این سال‌ها، دشمنان تلاش‌های مختلفی برای تضعیف نظام اسلامی انجام داده‌اند.

انقلاب اسلامی؛ مردمی، دینی و مستقل بود

وی با اشاره به ویژگی‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ یک انقلاب مردمی، دینی، اصیل و مستقل بود که با حضور مردم شکل گرفت و گفتمان جدیدی تحت عنوان مردم‌سالاری دینی را به جهان معرفی کرد.

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز بسیاری از قدرت‌های بزرگ شرق و غرب و برخی کشورهای منطقه با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از رژیم بعث عراق، در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، اما ملت ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی در برابر این فشارها ایستادگی کرد.

اعتماد مردم و رهبری؛ رمز پیروزی در دفاع مقدس

مهرزاد با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در هدایت دفاع مقدس گفت: امام راحل با فرماندهی و هدایت هوشمندانه، همراهی مردم و نیروهای مسلح را در دفاع از کشور و انقلاب به میدان آورد و اعتماد متقابل میان مردم و رهبری، یکی از عوامل مهم در عبور از شرایط دشوار جنگ بود.

وی افزود: نتیجه این اعتماد و همراهی، تثبیت نظام جمهوری اسلامی و عبور کشور از یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر بود.

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه خودباوری در جامعه گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌های انقلاب و دفاع مقدس، باور به توانمندی‌های داخلی و اعتماد به جوانان است و فرهنگ «ما می‌توانیم» باید در نسل‌های جدید نیز تقویت شود.

مهرزاد تصریح کرد: تکیه بر آموزه‌های قرآن، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و حضور مردم در صحنه، از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز تداوم مسیر پیشرفت و سربلندی کشور باشد.