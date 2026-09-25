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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

مطیعی: پیام ملت ایران در سازمان ملل به گوش جهانیان رسید

مطیعی: پیام ملت ایران در سازمان ملل به گوش جهانیان رسید

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان گفت: رئیس‌جمهور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، پیام ملت ایران را به گوش جهانیان رساند و به ادعاهای آمریکا پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد، با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: رئیس‌جمهور در این سخنرانی پیام ملت ایران را به گوش جهانیان رساند و به ادعاهای آمریکا پاسخ داد.

وی با اشاره به نمایش تصاویر شهدا و نمادهای ایستادگی ملت ایران در جریان این سخنرانی، افزود: فشارها و تهدیدهای دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند و مردم همچنان بر دفاع از آرمان‌های خود تأکید دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، مهار تورم، کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم و حفظ ارزش پول ملی را از جمله اولویت‌های مهم کشور برشمرد و گفت: توجه بیشتر مسئولان به این موضوعات مورد تأکید است.

مطیعی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: ایستادگی در برابر ظلم با نصرت الهی همراه است و تبعیت از ولایت فقیه، جهاد و اخلاص از عوامل مهم موفقیت در این مسیر به شمار می‌رود.

وی همچنین با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: نظام آموزشی باید در آگاهی‌بخشی به نسل جوان و آشنایی دانش‌آموزان با ریشه‌های منازعه حق و باطل نقش‌آفرینی کند.

کد مطلب 6958108

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