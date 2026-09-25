به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه با قدردانی از حضور پزشکان و پرستاران توسعه سلامت و مرکز بهداشت جزیره برای ارائه خدمات رایگان به مردم، اظهار کرد: امروز سلامت جزیره کیش و برخورداری از یک شهر سالم، حاصل تلاشهای شبانهروزی مجموعههای حوزه سلامت است.
وی ضمن قدردانی ویژه از رئیس توسعه سلامت، افزود: این مجموعهها همواره در خدمت مردم هستند و خدمات آنان در حوزه سلامت جزیره قابل تقدیر است.
آغاز مدرسه، آغاز ساختن آینده است
شیخ یعقوب شمس با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان، معلمان، فرهنگیان، مدیران مدارس و خانوادهها، برای آنان سالی سرشار از موفقیت، آرامش و سربلندی آرزو کرد و گفت: آغاز مدرسه یعنی آغاز ساختن آینده؛ آنچه امروز در کلاسهای درس به فرزندان ما آموخته میشود، در حقیقت سرمایه فردای جامعه ماست.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه معلم اظهار کرد: توجه به نظام آموزش و پرورش و جایگاه معلم، توجه به آینده کشور است.
امام جمعه اهل سنت کیش ادامه داد: معلم تنها کسی نیست که کتاب و درس را به دانشآموز منتقل میکند، بلکه در شکلگیری شخصیت، اخلاق، امید و آینده یک نسل نقش دارد؛ بنابراین شایسته است جامعه و مسئولان نیز متناسب با این جایگاه، به مسائل و خواستههای معلمان توجه جدی داشته باشند.
مطالبات معلمان، مسئلهای فراتر از موضوع صنفی
شیخ یعقوب شمس با بیان اینکه رسیدگی به مطالبات معلمان تنها یک موضوع صنفی نیست، تصریح کرد: این موضوع یک ضرورت برای حفظ کیفیت آموزش و تقویت سرمایه انسانی کشور است.
وی از مسئولان خواست خواستههای فرهنگیان را بشنوند و مشکلات معیشتی و حرفهای آنان را با جدیت دنبال کنند و برای حل این مسائل، راهکارهای عملی و پایدار ارائه دهند.
وی افزود: معلمی که دغدغه معیشت، مسکن، امنیت شغلی یا آینده خود را دارد، طبیعی است که بخشی از توان و تمرکز او درگیر این نگرانیها باشد.
امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به پیگیری این موضوع در نشستهای مختلف با مسئولان، بهویژه در جزیره کیش، گفت: هر اندازه برای معلم سرمایهگذاری کنیم، در واقع برای آینده فرزندان، آینده کشور و آینده این جزیره زیبا سرمایهگذاری کردهایم.
وی در ادامه از معلمان جزیره کیش که با وجود همه دشواریها رسالت خود را به نحو احسن انجام میدهند، تشکر و قدردانی کرد.
تصمیمگیری درباره شیوه آموزش باید کارشناسی باشد
شیخ یعقوب شمس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری کلاسهای درس، گفت: از تصمیمگیران درباره دانشآموزان و اینکه کلاس درس حضوری یا غیرحضوری باشد، درخواست میکنم بهویژه در منطقه جنوب کشور و استان هرمزگان، تصمیمگیریها بهصورت کارشناسی انجام شود.
وی تأکید کرد: خدای ناکرده یک اشتباه میتواند عواقب ناگواری برای آینده کشور و دانشآموزان داشته باشد.
دفاع مقدس؛ روایت مقاومت، فداکاری و ایثار
امام جمعه اهل سنت کیش در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: این هفته یادآور روزهای سخت جنگ تحمیلی و مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز به کشور است.
وی افزود: دفاع مقدس تنها روایت میدانهای جنگ نیست، بلکه روایت مقاومت، فداکاری و ایثار و همراهی مردم در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ کشور است.
شیخ یعقوب شمس خاطرنشان کرد: در آن روزها جوانان این سرزمین برای دفاع از خاک و امنیت مردم خود ایستادند و خانوادههای بسیاری عزیزانشان را تقدیم کردند.
وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایثارگران گفت: وظیفه ما این است که یاد شهدا، ایثارگران و جانبازان را با عمل و مسئولیتپذیری زنده نگه داریم.
بهترین ادای احترام به شهدا، ساختن آینده ایران است
امام جمعه اهل سنت کیش با بیان اینکه بزرگداشت شهدا تنها برگزاری مراسم نیست، اظهار کرد: حفظ ارزشهایی مانند صداقت، فداکاری، خدمت به مردم، دفاع از وطن و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی، بخشی از ادای دین به شهداست.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با تاریخ کشور گفت: نسل جوان و دانشآموزان امروز باید تاریخ را بشناسند و بدانند امنیت و آرامشی که امروز از آن برخورداریم، با تلاش و فداکاری نسلهای گذشته به دست آمده است.
شیخ یعقوب شمس بهترین ادای احترام به شهدا را تلاش برای ساختن کشوری آباد، امن، قدرتمند و برخوردار از علم و دانش دانست و افزود: اگر نسل گذشته برای حفظ این سرزمین جنگید و ایستادگی کرد، نسل امروز باید با علم، اخلاق، تخصص و تلاش، آینده این سرزمین را بسازد.
وی در پایان سخنان خود برای روح همه شهدای دفاع مقدس و شهدای ایران، همچنین رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانوادههای صبور آنان طلب رحمت و سربلندی کرد.
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