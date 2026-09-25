قریشی :سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل اقتدار ایران را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه این هفته ارومیه با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: رئیس جمهور در این نشست با شجاعت سخن گفت و از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و چهرهای مقتدر از ایران اسلامی به نمایش گذاشت.
امام جمعه ارومیه افزود: همانگونه که رئیس جمهور در عرصه بینالمللی از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد، مسئولان داخلی نیز باید با جدیت برای تقویت کشور، حل مشکلات مردم و دفاع از منافع ملی تلاش کنند و در عمل نیز زمینه عزت و اقتدار کشور را فراهم آورند.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به اول مهر و موضوع پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: پرچم تنها یک نماد ظاهری نیست، بلکه مظهر مقاومت، عزت، شرف، هویت و اراده یک ملت است و باید جایگاه آن در جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران باید در ادارات، مساجد، مدارس، مغازهها و منازل مورد استفاده قرار گیرد و مردم با برافراشتن پرچم، تعلق خود به هویت ملی و عزت ایران اسلامی را نشان دهند.
حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه پرچم در فرهنگ دینی و ملی از جایگاه ویژهای برخوردار است، افزود: پرچم نباید بر زمین بیفتد و اطراف آن نباید خالی بماند؛ چراکه پرچم نماد وحدت و ایستادگی یک ملت است و باید با احترام و در جایگاه شایسته خود قرار گیرد.
کتابخوانی باید به عادت فرهنگی تبدیل شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در تالار وحدت ارومیه، از مردم خواست از این فرصت فرهنگی استفاده کنند و گفت: کتاب و کتابخوانی در دین مبین اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته است و دین ما، دین علم، دانش و معرفت است.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به جایگاه خواندن و قلم در آموزههای قرآنی افزود: توجه به کتاب و مطالعه باید به یک فرهنگ عمومی و عادت روزانه در جامعه تبدیل شود و خانوادهها نیز باید فرزندان خود را به مطالعه و کسب دانش تشویق کنند؛ چراکه جامعهای که با کتاب مأنوس باشد، از ظرفیت بیشتری برای رشد فکری و فرهنگی برخوردار خواهد بود.
امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع کتابخوانی اظهار کرد: ایشان کتابخوانی را صرفاً یک وظیفه ملی نمیدانند، بلکه آن را وظیفهای دینی تلقی کردهاند و لازم است این نگاه در میان اقشار مختلف جامعه تقویت شود.
وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی آذربایجان غربی گفت: در استان ما مسائل اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است و برای رونق اقتصادی باید مجموعهای از ظرفیتهای استان بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
توسعه ریلی آذربایجانغربی باید جدی گرفته شود
قریشی، توسعه حملونقل ریلی، تقویت تعاملات مرزی و گسترش مبادلات اقتصادی را از جمله موضوعات مهم استان دانست و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی آذربایجانغربی، توسعه زیرساختهای ریلی و استفاده از ظرفیت مرزها میتواند در رونق اقتصادی و افزایش فعالیتهای تجاری استان نقش مؤثری داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت توجه جدی به پوشش بیمه ای و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت و افزایش تولید نیازمند حمایت هستند و باید موانع پیش روی آنان کاهش یابد. تقویت تولید داخلی علاوه بر ایجاد اشتغال، میتواند به پویایی اقتصاد استان و افزایش توان اقتصادی کشور کمک کند.
امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسریع در اجرای پروژههای عمرانی داخل شهر شد و اظهار کرد: پروژههای عمرانی نباید سالها به طول بینجامند و مسئولان باید برای تکمیل طرحهای نیمهتمام برنامهریزی و اقدام جدی داشته باشند.
پروژههای عمرانی ارومیه باید هرچه سریعتر تکمیل شوند
حجت الاسلام قریشی با اشاره به پروژه پل آذربایجان ارومیه گفت: این پروژه وارد سیزدهمین سال از زمان کلنگزنی شده است و طولانی شدن روند اجرای چنین طرحهایی برای مردم قابل قبول نیست؛ بنابراین باید برای تعیین تکلیف و تکمیل پروژههای عمرانی، اقدامات عملی و زمانبندی مشخص صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح فیبر نوری در شهر ارومیه افزود: پس از انجام عملیات کابلکشی و اجرای طرح، گودالها و محلهای حفاریشده باید در سریعترین زمان ممکن ترمیم و وضعیت معابر به حالت مناسب بازگردانده شود تا مردم با مشکلات و خسارتهای ناشی از اجرای پروژهها مواجه نشوند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: مسئولان باید در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، حقوق مردم را مورد توجه قرار دهند، چراکه هرگونه ایجاد ضرر و آسیب برای شهروندان مسئولیتآور است و باید از تحمیل هزینه و خسارت اضافی به مردم جلوگیری شود.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به رحلت حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی، این ضایعه را به محضر حضرت ولیعصر(عج) و حوزههای علمیه تسلیت گفت و اظهار کرد: امیدواریم روح این عالم بزرگوار با اولیای الهی و بزرگان دین محشور شود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام تسلیت خود به مناسبت رحلت این عالم برجسته، بر سالها تلاش علمی و دینی ایشان تأکید کردند؛ عمر پربرکت آیتالله شبیری زنجانی در مسیر دین، تحقیق و علم سپری شد و آثار علمی ارزشمندی از ایشان به یادگار مانده است.
دانشآموز و دانشجو باید در کنار کسب علم، روحیه خلاقیت و نوآوری داشته باشد
حجت الاسلام قریشی، تربیت شمار زیادی از طلاب و شاگردان را از دیگر میراثهای ماندگار این عالم برجسته عنوان کرد و گفت: تربیت نسلهای علمی و دینی یکی از مهمترین آثار ماندگار علماست و ثمرات آن میتواند سالها پس از رحلت یک عالم در جامعه و حوزههای علمیه استمرار داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به معلمان، دانشآموزان و استادان دانشگاه اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام، مسیر حرکت جامعه علمی کشور را تبیین و بر اهمیت علمآموزی، خلاقیت و تلاش برای پیشرفت تأکید کردند.
وی گفت: دانشآموز و دانشجو باید در کنار کسب علم، روحیه خلاقیت و نوآوری داشته باشد و برای رسیدن به قلههای علمی تلاش کند. نسل جوان کشور باید بداند که پیشرفت علمی، یکی از پایههای عزت و اقتدار ایران اسلامی است و دانشآموزان و دانشجویان باید برای ارتقای جایگاه علمی کشور نقشآفرینی کنند.
حجت الاسلام قریشی بر ضرورت توجه معلمان و دانشآموزان به پیام رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: توصیه میشود جامعه فرهنگی و دانشآموزی کشور این پیام را با دقت مطالعه و مفاد آن را در مسیر تعلیم و تربیت و حرکت علمی خود مورد توجه قرار دهد، چراکه آینده کشور به میزان زیادی به دانش، توانمندی و مسئولیتپذیری نسل جوان وابسته است.
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