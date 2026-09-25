پایان هفته نخست با صدرنشینی زاگرس جنوبی کازرون

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از بیست‌ و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور امروز جمعه ۳ مهر با برگزاری آخرین دیدار این هفته میان تیم‌های مقاومت شهرداری تبریز و زاگرس جنوبی کازرون به پایان رسید. در این دیدار که به میزبانی تیم تازه‌وارد مقاومت شهرداری تبریز برگزار می‌شد، زاگرس جنوبی کازرون از همان دقایق ابتدایی با درخشش بازیکنان خود و ایجاد اختلاف گل با مقاومت، عملکرد خوبی را به نمایش گذاشت. نماینده کازرون در ادامه نیز با مدیریت جریان مسابقه و حفظ برتری، در نهایت با نتیجه ۴۳-۲۶ به پیروزی رسید تا اولین هفته این دوره از رقابت‌ها را با کسب دو امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر نسبت به سایر رقبا، به عنوان صدرنشین به پایان برساند.

روز گذشته نیز سه دیدار دیگر از هفته اول برگزار شد که طی آن تیم‌های سپاهان اصفهان، دانشگاه آزاد قزوین و استقلال تهران برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

نتایج کامل هفته نخست بیست‌ و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲ مهر

سپاهان اصفهان ۳۳ – یکتاافروز البرز ۱۹

صید و ساحل لنگه (آتنا) ۲۱ – دانشگاه آزاد قزوین ۳۰

نفت و گاز گچساران ۱۶ – استقلال تهران ۱۸

جمعه ۳ مهر – ساعت ۱۱:۳۰

مقاومت شهرداری تبریز ۲۶ – زاگرس جنوبی کازرون ۴۳

جدول رده‌بندی بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور در پایان هفته اول به شرح زیر است:

۱- زاگرس جنوبی کازرون، ۲ امتیاز

۲- سپاهان اصفهان، ۲ امتیاز

۳- دانشگاه آزاد قزوین، ۲ امتیاز

۴- استقلال تهران، ۲ امتیاز

۵- نفت و گاز گچساران، ۰ امتیاز

۶- صید و ساحل لنگه (آتنا)، ۰ امتیاز

۷- یکتاافروز البرز، ۰ امتیاز

۸- مقاومت شهرداری تبریز، ۰ امتیاز