حسن بیگی: دفاع مقدس یادآور فرو ریختن هیمنه پوشالی استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم حسنبیگی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته شهرستان آستارا، با تبریک هفته دفاع مقدس و قدردانی از حضور مردم، پاسداران، بسیجیان، نیروهای مسلح، خانوادههای شهدا و مسئولان شهرستان، دفاع مقدس را ایامی نورانی و سراسر اعتقاد، دلاوری، ایثار و شهادت توصیف کرد.
وی با اشاره به جایگاه خانوادههای شهدا، گفت: هرچه امروز داریم از برکت خون شهدا است؛ سهامداران اصلی انقلاب همین خانوادهها هستند. اگر از رزمندگان و شهدای زندهمان قدردانی نکنیم، به فرهنگ جهاد و ایثار پشت پا زدهایم.
انتقال فرهنگ مقاومت؛ ضرورت امروز جامعه
فرمانده سپاه آستارا با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ شهادت، افزود: اگر ایثارگریها منتقل نشود، راه و رسم شهدا شناخته نمیشود و ادامه پیدا نمیکند. همانطور که حضرت زینب(س) اجازه نداد کربلا در کربلا بماند، امروز نیز باید فرهنگ مقاومت را زنده نگه داریم.
وی در ادامه به روایت مادر شهیدی اشاره کرد که چهار فرزند خود را در راه انقلاب تقدیم کرده بود و هنگام دیدار با امام خمینی(ره)، عکسهای آنان را یکییکی از زیر چادر بیرون آورد و وقتی امام گریه کرد، آن مادر شهید عکسها را جمع کرد و گفت: من این فرزندان را دادم که اشک شما را نبینم؛ این فرهنگ شکستناپذیر ملت ایران است.
ولایتمداری؛ ستون پیروزی ملت ایران
حسنبیگی با اشاره به تأکیدهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ولایتمداری، گفت: حاج قاسم سه بار قسم خورد که یکی از شئون اصلی ما ولایتمداری است؛ ارتباط قلبی، دینی و عملی با رهبر حکیم انقلاب و اگر امروز سیدمجید موسوی پایگاههای استکبار را در منطقه در هم کوبیده، اگر نیروی دریایی ایران ناوهای آمریکایی را زمینگیر کرده و اگر تجهیزات پیشرفته دشمن با موشکهای بومی ایران منهدم میشود، همه اینها نتیجه دفاع مقدس و حمایت مردم است.
نقش مردم آستارا در پشتیبانی از جبههها
فرمانده سپاه آستارا با اشاره به رشادتهای مردم این شهرستان، گفت: یکی از بانوان سالخورده آستارا روایت میکرد که در دوران جنگ، مردم برای کمک به جبههها جمع میشدند؛ پیرزنی سه تخممرغ آورده بود و میگفت: باید کمک کنم به جبهه. این فرهنگ مردم آستارا است؛ فرهنگی که امروز نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه شهرستان، افزود: قریب به دویست و ده شب است که مردم آستارا خیابان را ترک نکردهاند و با حمایت کامل از ولی امر مسلمین، دشمنان را مأیوس کردهاند.
حسن بیگی تأکید کرد: برای شناخت خود و دشمن باید تاریخ را مطالعه کنیم؛ باید بدانیم چه بلاهایی بر سر این سرزمین و اسلام آمده است تا امروز قدر این امنیت، اقتدار و پیروزیها را بدانیم.
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