پایان مهرماه؛ آخرین مهلت پرداخت قبوض معوقه عوارض شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزمی با بیان این مطلب افزود: توزیع قبوض معوقه عوارض شهرداری تهران به منظور اطلاع مودیان در22منطقه شهر تهران هفته گذشته به پایان رسید.

وی تصریح کرد: قبوض مذکور شامل عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند است و صرفا برای مودیانی که عوارض و بهای خدمات ملک خود را تا پایان اسفند ماه سال گذشته پرداخت نکرده اند، تهیه و توزیع شده است و مبالغ این قبوض شامل عوارض سالجاری نیست .

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مودیانی که قبوض برای آنها ارسال شده لازم است تا 30مهرماه نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و ضمن مشارکت در آبادانی وعمران شهر خود ، مدیریت شهری را در ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان محترم امر یاری کنند.

رزمی درخصوص نحوه پرداخت قبوض عوارض معوقه در سال جاری اظهارکرد: امکان پرداخت قبوض عوارض به صورت غیرحضوری و از طریق پرتال شهرداری تهران به آدرس WWW.TEHRAN.IR و سامانه تلفنی۱۳۷ و سایر سامانه های پرداخت قبوض امکان پذیر است.

وی تاکید کرد: ستادهای ویژه پاسخگوئی به شهروندان نیز در ادارات درآمد مناطق بیست و دوگانه و اداره کل تشخیص و وصول درآمد تشکیل شده و جوابگوی سوالات و ابهامات مودیان و همچنین برطرف کردن اشکالات احتمالی قبوض هستند.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران درپایان در خصوص نحوه پرداخت قبوض نیز گفت: مودیان می توانند قبوض خود را به صورت غیر حضوری با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبوض و از طریق اینترنت بانک ، همراه بانک، تلفنبانک، سامانه تلفنی 137 و کلیه درگاه های اینترنتی بانکهای عضو شبکه شتاب پرداخت کنند.