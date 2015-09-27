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۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۲

سازمان جهانی کار اعلام کرد:

ایجاد ۶۰۰ میلیون شغل جدید تا ۲۰۳۰/ ۶۰ درصد شاغلان قرارداد ندارند

ایجاد ۶۰۰ میلیون شغل جدید تا ۲۰۳۰/ ۶۰ درصد شاغلان قرارداد ندارند

سازمان جهانی کار با تاکید بر اینکه سالیانه ۴۰ میلیون نفر در کشورها به سن کار می‌رسند، اعلام کرد: ۶۰ درصد کل کارگران جهان قرارداد کار ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره کار شایسته به عنوان دستور کار توسعه پایدار کشورها تا سال ۲۰۳۰ میلادی اعلام کرد: کار مناسب، کلیدی برای توسعه پایدار است و تخمین زده می شود که بیش از ۶۰۰ میلیون شغل جدید نیاز تا سال ۲۰۳۰ ایجاد شود.

این میزان اشتغال زایی تنها برای همگام شدن با رشد جمعیت در سن کار جهانی است که حدود ۴۰ میلیون نفر در سال است. جهان همچنین نیاز به بهبود شرایط اشتغال برای ۷۸۰ میلیون زن و مرد در حال کار دارد که روزانه تنها با کمتر از ۲ دلار فعالیت می کنند.

کار مناسب و معقول، لازمه دستیابی به توسعه پایدار است و سازمان جهانی کار برای ارتقای رشد پایدار و فراگیر اقتصادی، اشتغال کامل و کار مناسب برای همه، برنامه ریزی کرده است. با این وجود در حالی که رشد اشتغال در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به میزان ۹ درصد بوده این میزان در ۲۰۰۸ به یک درصد کاهش یافت.

بیش از ۶۰ درصد از کارگران در کشورهای جهان فاقد هر نوع قراردادی برای کار هستند و کمتر از ۴۵ درصد از دستمزد و حقوق بگیران کارگری در مشاغل تمام وقت و به صورت دائم فعالیت دارند که این سهم نیز در حال کاهش است.

کد مطلب 2922212

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