دانشگاه زنجان جزو ۲۰ دانشگاه برتر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی شامگاه سه شنبه در حاشیه گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه زنجان به رتبه کشوری این دانشگاه اشاره کرد و افزود: دانشگاه زنجان رتبه ۱۹ کشوری را به خود اختصاص داده و جزو ۲۰ دانشگاه برتر ایران محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: شورای گسترش آموزش عالی از سال ۱۳۵۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و تأسیس مدرسه عالی کشاورزی و دام‌پروری در شهر زنجان تصویب شد و از اول مهرماه سال ۱۳۵۴ رسماً فعالیت آموزشی خود را با ۷۲ دانشجو آغاز کرد که این مدرسه‌ عالی در سال ۱۳۷۰ به دانشگاه زنجان تغییر نام پیدا کرد.

رئیس دانشگاه زنجان اظهار کرد: دانشگاه زنجان به‌عنوان میراث دار آموزش عالی همواره پیشتاز توسعه آموزش عالی استان بوده و جوانان را در دامان خود پرورش می‌دهد.

وی بیان کرد: دانشگاه زنجان به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور آفتاب توسعه‌ استان زنجان شناخته‌شده است.

جمشیدی با اشاره به دانشکده‌های دانشگاه زنجان عنوان کرد: دانشگاه زنجان در حال حاضر شامل دانشکده‌های علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی است و پس از طی چهل سال ۲۳ هزار دانش‌آموخته، ۴۰۰ نفر هیئت‌علمی و ۱۰ هزار دانشجو را در خود جای‌داده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۸ گروه آموزشی در ۲۶۸ رشته گرایش شامل ۹۳ رشته گرایش دکتری، ۶۰ رشته گرایش کارشناسی و ۱۱۳ رشته گرایش کارشناسی ارشد در دانشگاه زنجان مشغول تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه زنجان از مأموریت دانشگاه زنجان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: دانشگاه زنجان در سال ۱۴۰۴ در راستای برنامه‌های راهبردی مأموریت دارد تا با التزام به اصول متعالی دین اسلام و اتکا به سرمایه‌های انسانی و خلاق و حرکت در مرزهای دانش و به کار گیری فناوری کارآمد در فضای رقابتی و با همکاری داخلی و بین‌المللی جایگاهی مناسب در تولید علم و نوآوری به‌عنوان دانشگاه نسل سوم کسب کند.