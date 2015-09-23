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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

اعلام وضعیت «فاجعه بزرگ» در کالیفرنیا

اعلام وضعیت «فاجعه بزرگ» در کالیفرنیا

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پی وقوع آتش سوزی گسترده در کالیفرنیای شمالی در این ایالت وضعیت «فاجعه بزرگ» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، در پی آتش سوزی گسترده در جنگل های کالیفرنیای شمالی رئیس جمهور آمریکا در این ایالت وضعیت «فاجعه بزرگ» اعلام کرد.

بنا بر اعلامیه کاخ سفید این اقدام دولت آمریکا موجب کمک های فدرال به آسیب دیدگان حادثه در زمینه های بازسازی خانه ها، اسکان موقت و دیگر برنامه های امدادرسانی خواهد شد.

آتش سوزی وسیع کالیفرنیا که از جمله وسیع ترین آتش سوزی ها است از ۱۲ سپتامبر آغاز شده و مناطق گسترده ای از این ایالت را شامل شده است. این آتش سوزی موجب بی خانمانی هزاران نفر نیز شده است.

تا کنون ۱۲ نفر بر اثر آتش سوزی ناپدید شده اند و حدود ۱۱ هزار مامور آتش نشان برای مقابله با آتش و کنترل آتش سوزی های گسترده هم اکنون در تلاش هستند.

کد مطلب 2922967
پیمان یزدانی

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