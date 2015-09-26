فهرست اسامی ۱۵۹ مجروح ایرانی در حادثه منا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پزشکی حج زیارت جمعیت هلال احمر فهرست اسامی مجروحان ایرانی حادثه منا را تا ساعت ۲۲ شب گذشته ۱۵۹ نفر اعلام کرده که به این شرح است؛

ردیف نام نام خانوادگی کاروان-نام پدر

۱ محمد رضا ابراهیمی ۵۰۰۵۷

۲ كريم ابراهيمى مرحوم گل محمد

۳ سيد حميد رضا ابطحي سيد حسن

۴ مریم احمد کیان

۵ قادر احمدزاده محمدامين

۶ حبیب الله احمدی ۱۳۰۵۳

۷ عبداله اذرخش حسين

۸ امنه ارباب شستان ارض محمد

۹ اسماعیل اسپوکه ۱۲۰۱۲

۱۰ محمد اسدی ۴۱۰۲۳

۱۱ اسماعیلی زاده

۱۲ محمدعلى اسمعيلى وردنجانى لطيف

۱۳ شريعت اشجع محمداسمعيل

۱۴ علی اکبر اصغریان

۱۵ عبد الکریم اعتصامی

۱۶ مهدی اقایی ۱۷۷۵۵

۱۷ ماه بس اگوش حسن

۱۸ اسماعیل البوکه ۱۲۰۱۲

۱۹ فضل اله الماسى سروستانى على حسين

۲۰ محمد امان ۱۷۲۴۷

۲۱ محمدمهدى امجدى منش فضل اله

۲۲ کیومرث امیرقلیان

۲۳ محمد اميرى شهرضا خسرو

۲۴ غلامعباس انتظامي آبادشاپوري علمدار

۲۵ عباس اوتسیانی ۲۸۱۵۹

۲۶ علي اكبر اوسندي علي

۲۷ صفورا اونق محمدقلي

۲۸ قربانعلی ایرانی

۲۹ حسین آبادی ۱۹۰۲۹

۳۰ هادي آزموده حسين

۳۱ عبدالمجید برهانی ۱۹۳۷۳

۳۲ مريم بندپى نژادكارى محمدجان

۳۳ عبد الستار بوکلانی ۳۸۰۳۶

۳۴ فاطمه بهرامعلى صادق

۳۵ ايوب پوراحمديان يوسف

۳۶ بی بی پورخطر ۳۸۰۱۷

۳۷ کسری پیرزاده

۳۸ حسین پیرو ۲۴۰۱۵

۳۹ عبد محمد تاتار ۳۸۰۱۷

۴۰ ولی جعفریان

۴۱ مهدي جعفري علي حسين

۴۲ عبد الصمد جمشید زاده ۲۴۰۱۶

۴۳ على جهانشاهزاده حسين آبادي احمد

۴۴ حبیب الله چنگیر ۱۳۳۲۳

۴۵ صالح حبشى منيشه

۴۶ عباسعلی حسین ابادی

۴۷ محمد حسینی ۲۴۰۱۶

۴۸ صالح حسینی

۴۹ عباسعلي حسين ابادي محمدحسين

۵۰ مريم حسين خاني تبريزي مرتضي

۵۱ معصومه حسيني سيدرضا

۵۲ سید محمود حکمت

۵۳ سمين عذار خاكپورينكجه عباسعلى

۵۴ معصوم علی خسرو پور ۱۷۲۰۲

۵۵ اله محمد خسروی ۲۹۰۱۳

۵۶ عمر خلیلی ۱۲۰۱۲

۵۷ مرضيه خوش گفتار بلبل حسين

۵۸ رقيه خوشبخت محمد كريم

۵۹ اسماعيل خوشقدم اينالو رحيم

۶۰ علی خیرخواه ۳۲۰۱۳

۶۱ نقی داودی میر ۱۷۲۷۲

۶۲ محمود دشتی ۱۹۲۸۹

۶۳ مراد دلاکیه ۳۹۰۰۹

۶۴ احسان ذاکري حسن

۶۵ جواد ذبيحى راد محمدهادى

۶۶ مقداد رجب زاده

۶۷ فتح الله رضایی ۱۵۱۳۰

۶۸ ابراهیم رضایی

۶۹ علی اکبر رضایی

۷۰ مصطفي رضائي يزدآبادي حسين

۷۱ عزت رمضان پور غلامحسين

۷۲ احمد رهرو اصفهانی

۷۳ دردی ریاحی ۳۸۰۲۵

۷۴ فوزیه زارع

۷۵ عبدالحسين زارع خورميزى اكبر

۷۶ محمد زارعیان

۷۷ معصومه زارعى محمدحسين

۷۸ محمد زاهدي تاشلي

۷۹ محمد زينلي نژادشريف اباد يعقوب

۸۰ سيدمحمد سادات پور سيدميرزا

۸۱ سيد ذوالفقار ساعت ساز سيد اسد

۸۲ سید غالب ساعت ساز ۱۷۲۷۲

۸۳ رحیم سالک ۱۲۰۱۲

۸۴ فریبرز ستاری ۱۸۰۰۳

۸۵ سعیدی فر

۸۶ حسن سلمان زاده ۳۹۰۰۹

۸۷ عبد الرضا سلیمی ۲۴۰۱۰

۸۸ محی الدین سید باقری ۲۴۰۱۹

۸۹ سيد ذوالفقار سيد ذوالفقار ساعت ساز سيد اسد

۹۰ محمود شاكري تفتي نامعلوم

۹۱ محمد شاه محمدی ۱۹۲۸۹

۹۲ مریم شاه محمدی ۱۹۲۸۹

۹۳ مراد شرفى سبزمراد

۹۴ يوسف شيخي محمدخليل

۹۵ محمود شيخيان محمد

۹۶ مسعود صامت

۹۷ مهدي صفري سلطانعلي

۹۸ سيد محمد علي ضيايي زاده سيد رحمان

۹۹ خديجه طالبيان شلمکي فيض اله

۱۰۰ مهدی طهماسبی

۱۰۱ قنبر طهماسبي عبداله

۱۰۲ اکرم الملوک عابدي مراد

۱۰۳ عباسی ده کردی

۱۰۴ احمد عزيزى محمدحسين

۱۰۵ محمدعلى عزيزى محمدرشيد

۱۰۶ عرازگل عطایی ۳۸۰۱۷

۱۰۷ محمد علی پور ۱۶۱۳۳

۱۰۸ عباس علي ابادي محمدابراهيم

۱۰۹ اسماعیل غفارزاد ۱۷۰۶۵

۱۱۰ سيما غفارنيا غلامرضا

۱۱۱ سيما فارنيا غلامرضا

۱۱۲ عبد الرضا فخرایی ۳۲۰۱۳

۱۱۳ مريم فلاحتي پائين دروازه کريم

۱۱۴ جوهر فنائي حقيقي محمدحسين

۱۱۵ عبدالغفار قارى سيدمحمد

۱۱۶ علیرضا قانونی نیا ۱۳۰۵۳

۱۱۷ بابک قلیچ خانی بعثه

۱۱۸ مهدی قمصری

۱۱۹ ایل محمد قورچی

۱۲۰ حسن کارگر ۲۰۰۲۴

۱۲۱ محمد موسی کرمی ۲۹۰۱۳

۱۲۲ پيروز کريمي احمد آبادي حسن

۱۲۳ علی کفسال ۲۴۰۱۶

۱۲۴ عبد الرحمن کلته ۳۸۰۱۷

۱۲۵ فاطمه کوهکن ۱۹۰۶۹

۱۲۶ مونا كمالي محمد

۱۲۷ نصرت اله گودرزی

۱۲۸ نصرت اله گودرزى انشااله

۱۲۹ على حيدر گودرزى على رحم

۱۳۰ رضا گودرزي حيدر

۱۳۱ حسین مجدی ۱۹۲۸۹

۱۳۲ مجهول الهویه

۱۳۳ مجهول الهویه

۱۳۴ مجهول الهویه

۱۳۵ مجهول الهویه

۱۳۶ مجهول الهویه

۱۳۷ محسن مجیدیان

۱۳۸ حليمه محمدالق نازقليچ

۱۳۹ ایار محمدگرگانی

۱۴۰ سعید محمدی

۱۴۱ طلا محمدى محمد

۱۴۲ بیگ محمد مرادی ۱۸۰۰۵

۱۴۳ ايمان منصوري احمدعلي

۱۴۴ محمد جواد موحدی ۱۹۰۰۶

۱۴۵ سید عنایت موسوی ۲۴۰۱۹

۱۴۶ سيدعنايت اله موسوىجشنى سيدحاجى

۱۴۷ ابراهیم مولوی

۱۴۸ علي مومن پور عباس

۱۴۹ محمدرضا مهري مالک اشتر

۱۵۰ سید ابراهیم میرحسینی

۱۵۱ محرم نصرتى يوسف

۱۵۲ عبدالحکیم نصیری فیروزکوهی

۱۵۳ ايرج نعمت اللهى عبدالحسين

۱۵۴ نیری ۲۴۰۱۰

۱۵۵ غلامرضا وحیدی

۱۵۶ وحیده وحیدی ۳۸۰۳۶

۱۵۷ عبدالجبار ولى پور عطا

۱۵۸ عبدالكريم يوسفى كريم

۱۵۹ سرايل يوسفى محمدعلى