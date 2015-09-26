به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ طرح هم عهدی با شهدا به عنوان برنامه محوری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای هفته دفاع مقدس انتخاب شده است. در این طرح، مردم شهر تهران با انتخاب یکی از پلاک هایی که در غرفه ها توزیع می شوند، بعد از تکمیل فرم و دریافت مشخصات شهید، با یکی از شهدای پایتخت هم عهد شده و متعهد می شوند تا از مزار آن شهید غبارروبی کنند و هر هفته، از طریق پیامک، با سبک زندگی شهد هم عهدشان و فرازهایی از وصیت نامه او آشنا شوند.

محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اولین بار در جوار سه شهید گمنام مدفون در حسینیه فاطمیه بزرگ تهران بود که به معرفی ویژه‌برنامه‌های این سازمان برای هفته دفاع مقدس پرداخت و به این طرح اشاره کرد.

وی «هم‌عهدی با شهدا» را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس معرفی کرد و گفت: «این برنامه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران و ۱۴ نقطه پر رفت و آمد برگزار خواهد شد و طی آن پلاک‌هایی از ۲۳ هزار شهید تهران بزرگ که روی آن نام و نام خانوادگی، قطعه، ردیف و مکان دفن شهید نوشته شده، میان علاقه‌مندان تقسیم می‌شود و آن شهید، شهید همراه و هم عهد آن شخص می‌شود.»

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «بسیاری از پدران و مادران این شهیدان نیز به فرزندانشان پیوسته‌اند. این وظیفه همه ما مردم و مسئولان است تا به نیابت پدران و مادران این شهیدان، از قبور آن‌ها غبارروبی کنیم، به یاد آن‌ها باشیم و نگرش و تفکر آن‌ها را گسترش دهیم.»

این برنامه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، در جوار مرقد مطهر شاه عبد‌العظیم حسنی(ع) آغاز به کار کرد و مردم شهر ری در کمتر از یک ساعت با هزاران شهید منطقه هم عهد شدند. همچنین مردم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در ظهر نخستین روز هفته دفاع مقدس، با استقبال ویژه‌ای که از این طرح نشان دادند، با همه ۲۳ هزار شهید پایتخت پیمان بستند. این مراسم ظهر روز چهارشنبه اول مهر ماه همزمان با مراسم پر فیض دعای عرفه و همچنین در حاشیه نماز جمعه تهران برگزار شد. تاکنون سید حسین هاشمی استاندار تهران و حجت‌الاسلام محمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت افتخاری در این طرح حضور داشته‌اند.

حجت‌الاسلام ناصری‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره «هم‌عهدی با شهدا» می گوید: «یکی از وظایف ما آشنا کردن نسل جدید با نام، یاد و راه شهدا است. یکی از راهکارهای این سازمان برای دسترسی به این هدف، اجرای طرح «هم عهدی با شهدا» است.

وی در توضیح این طرح عنوان می کند «هر یک از شهروندان تهرانی می‌توانند با برداشتن یکی از پلاک‌ها با آن شهید هم عهد بشوند تا نه تنها بر سر مزار آن شهید حاضر شوند، بلکه در سبک زندگی خود نیز با آن شهید هم‌عهد شوند و سیره زندگی آن شهید را بشناسند و در زندگی خود عملی کنند.»

ویژه برنامه هم عهدی با شهدا، تا پایان هفته دفاع مقدس، به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حال برگزاری است و مردم پایتخت می‌توانند برای هم عهدی با یکی از شهدا، در این طرح عظیم مشارکت کنند.