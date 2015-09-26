به گزارش خبرنگار مهر، خبر درگذشت محسن حاجی‌حسنی‌کارگر به عنوان یکی از افتخارات پایتخت معنوی جهان و خراسان رضوی که بر اثر فاجعه مرگبار منا نامش تا شب گذشته در فهرست مفقود شدگان قرار داشت صبح امروز دل بسیاری از ولایتمداران و عاشقان مکتب حسینی را به درد آورد و خاک حزن و اندوه بر مشهد پاشید.

این قاری بین المللی که در سی‌وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با کسب مقام دوم جواز حضور در مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی را از آن خود کرد توانست رتبه نخست پنجاه‌‌و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در کشور مالزی را برای جمهوری اسلامی به ارمغان بیاورد.

خبر درگذشت محسن حاجی حسنی کارگر امروز موجب شد تا بسیاری از شیفتگان این قاری نیکو صفت و خوش اخلاق جامه سیاه به تن کرده و با حضور در منزل پدرش با شنیدن اصوات دلنشین قرآن و به جای مانده از وی اشک ماتم بریزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین راستا روز شنبه جمعی از مسئولان و مدیران فرهنگی استان خراسان رضوی از جمله مدیر کل سازمان اوقاف و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز جمعی از قاریان ممتاز استان با حضور در منزل این قاری جان باخته با خانواده وی ابراز همدردی کردند.

شهید محسن حاجی‌حسنی‌کارگر سال ۱۳۶۷ در مشهد مقدس چشم به جهان گشود و با وجود کسب مدارج علمی و کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی موفق شد تا به عنوان یکی از قاریان بی المللی برای پایتخت معنوی ایران افتخار آفرین شود .

این قاری بین المللی متاسفانه در حادثه منا بر اثر بی کفایتی رژیم آل سعود جان خود را از دست داد و سرزمین خورشید را برای همیشه از صوت دلنشین خود محروم کرد.