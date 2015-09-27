به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ماشاء الله ابراهیمی ظهر یکشنبه در هم‌اندیشی مسئولان تبلیغات اسلامی استان با بخشدار، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش خلجستان قم با ذکر آیات و روایات اسلامی در مورد اهمیت تبلیغ دین اظهار کرد: ما که پیرو رسول گرامی اسلام هستیم مسئولیت داریم در زمینه تبلیغ دین لحظه‌ای کوتاهی و غفلت نکنیم.

وی با بیان اینکه همه ما مامور به تبلیغ دین هستیم، گفت: اسلام به صراحت از ما خواسته هر مقدار که می‌توانیم در تبلیغ دین تلاش کنیم، بنابراین اگر ما نسبت به تبلیغ دین کوتاهی کنیم و دشمن بر ما پیروز شود، نزد پروردگار مواخذه می‌شویم.

امام جمعه دستجرد طرح تشکیل هیئت امنای امور استقرار و تبلیغات اسلامی را مفید دانست و تأکید کرد: این طرح می‌بایست زودتر از اینها اجرا می‌شد، چون این طرح به نفع اسلام و مسلمین است و می‌تواند به رونق بخشی تبلیغات اسلامی کمک کند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با قدردانی از اهتمام سازمان تبلیغات اسلامی برای واگذاری امور فرهنگی و تبلیغی به مردم اظهار کرد: اگر این طرح در روستاها با قوت اجرا شود به گسترده‌شدن تبلیغ دین کمک خواهد کرد.

وی در پایان خطاب به مبلغان دینی تاکید کرد که نباید نسبت به خطر تبلیغات دشمن در فضای مجازی و هجمه‌های فرهنگی آنها غافل شوند.

حضور روحانیون در روستاها، انقلاب فرهنگی ایجاد می‌کند

سیدداود حاج حسینی بخشدار خلجستان نیز در این جلسه اظهار کرد: بخش خلجستان دارای ۵۳ روستا است که در ماه مبارک رمضان ۳۵ نفر از مبلغان دینی در این بخش به تبلیغ دین پرداختند.

وی با اشاره به استقرار دائم روحانی در تعداد کمی از روستاهای این بخش، بر لزوم توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در روستاهای بخش خلجستان تأکید کرد و گفت: بخشداری و مسئولان محلی از هر طرحی که موجب تقویت جریان فرهنگ دینی در بخش خلجستان شود حمایت می‌کنند.

حاج حسینی با بیان اینکه حضور مبلغان دینی در روستاها یک انقلاب فرهنگی ایجاد می‌کند، حمایت از طرح تشکیل هیئت امنای امور روحانیون مستقر و تبلیغات اسلامی را وظیفه مسئولان محلی دانست.

بخشدار خلجستان در این جلسه پیشنهاد کرد که خانه عالم روستایی در ۵ روستای این بخش با مشارکت ۵۰ درصدی اهالی روستاها و دهیاران ساخته شود که این پیشنهاد با استقبال مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم تصویب شد.