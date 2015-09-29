مسکو امکان پیوستن به ائتلاف ضد داعش را در نظر خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «بی بی سی» در این باره می نویسد: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه پس از دیدار ۹۰ دقیقه ای خود با «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که دولت مسکو امکان پیوستن به ائتلاف هوایی که از سوی آمریکا برای مبارزه با داعش تشکیل شده را در نظر خواهد گرفت.

البته وی تاکید کرده که روسیه تنها در صورتی که حملات هوایی علیه داعش با مجوز سازمان ملل متحد انجام بگیرد حاضر به مشارکت با آمریکا و شرکای ائتلاف خواهد بود.

به ادعای یک منبع آگاه، صحبت های دو رئیس جمهور که پشت درهای بسته صورت گرفت با توافق طرفین برای ایجاد هماهنگی های لازم به منظور ممانعت از تقابل نظامی در منطقه خاورمیانه پایان یافته است.

با این حال، روزنامه «واشنگتن پست» پس از اتمام دیدار آنها به نقل از پوتین نوشت: متاسفانه روابط مسکو – واشنگتن در سطح نسبتا پایینی قرار دارد. اما فعلا به این تفاهم رسیده ایم که حداقل در زمینه های دو جانبه نیاز به تعامل بیشتری است. ما در حال حاضر به ایجاد یک مکانیسم مناسب فکر می کنیم.

گزارش‌ها حاکی‌ است که نقش «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در آینده سیاسی کشور در مرکز اختلافات سران قرار دارد و ولادیمیر پوتین بر لزوم «حضور گروه‌های داخلی سوریه» در نبرد علیه افراطیون در آن کشور تاکید کرده است. در میان کشورهای اروپایی هم‌پیمان ایالات متحده نیز دیدگاه‌هایی کاملا یکسان وجود ندارد. برخی از آنها طی هفته‌های گذشته موضع خود را در برابر نقش اسد تعدیل کرده‌ و به نوعی با حضور وی در یک دولت انتقالی موافقت کرده اند. اما فرانسه همچنان بر لزوم کناره‌گیری نهایی اسد از قدرت پا می‌فشارد.