به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن کلوپ پس از فصل ناامیدکننده ۱۵-۲۰۱۴ از سمت مربیگری تیم دورتموند کناره گیری کرد.
وی که پیش از این عنوان کرده بود علاقمند است تا هدایت تیم لیورپول را در اختیار بگیرد اکنون مورد توجه مسئولان فدراسیون فوتبال مکزیک واقع شده است.
یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال مکزیک گفت آنها با این مربی ۴۸ ساله وارد مذاکرده شده اند اما وی گفته در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد.
کلوپ دلیل رد پیشنهاد مکزیک را آشنا نبودن با فوتبال این کشور و مسلط نبودن به زبان اسپانایی عنوان کرده است.
کارلوس کیروش، مربی تیم ملی فوتبال ایران، هم جزو گزینههای فدراسیون فوتبال مکزیک است.
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