فراخوان کارتون و کاریکاتور «آل سقوط» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی، در این فراخوان آمده است:

فاجعه مصیبت‌بار «منا» که در آن جمع کثیری از حاجیان و میهمانان الهی جان خود را از دست دادند، اندوهی بزرگ در بین مسلمانان جهان پدید آورد و در ایران عزیز نیز خانواده‌هایی که مشتاقانه در انتظار ورود زائران خانه خدا بودند را مصیبت زده و عزادار کرد. بی‌‌شک مدیریت غلط آل سعود در صحنه حج و اقدامات ناشایسته‌ای که عامل این فاجعه بوده است نباید از نظر دور بماند.

به همین منظور دبیرخانه دائمی کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی ضمن ابراز تأسف و ناراحتی از این فاجعه غم‌بار، فراخوان کارتون و کاریکاتور مسبّبان و عاملین این فاجعه که همان حکومت آل سعود است را با عنوان «آل سقوط» برگزار می‌نماید تا از این طریق هنرمندان اعتراض خویش را به نقش آل سعود در ایجاد فجایع انسانی در منطقه نشان دهند که از آن جمله؛ حمایت آل سعود از داعش در عراق و سوریه، حمله به مردم مظلوم یمن و بمباران دائم این کشور، نقش‌آفرینی و حمایت از حکومت ظالم بحرین در کشتار مردم آن کشور و فاجعه اخیر منا است که نشان از مدیریت غلط و بی‌لیاقتی آل سعود دارد.

هنرمندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا پانزدهم مهر ماه به دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی به نشانی الکترونیکی cartoonhoze@gmail.com ارسال نمایند.

محورهای فراخوان:

- آل سعود محور فاجعه، جنایت و تجاوز

- بی کفایتی و بی‌لیاقتی آل سعود در مدیریت حج

- حمایت آل سعود از جنایات داعش در منطقه

- حمله آل سعود به یمن و کشتار بی‌رحمانه مردم آن کشور

- حمایت از حکومت بحرین در ظلم به مردم آن کشور

- و سایر موضوعات مرتبط

آیین‌نامه فراخوان:

- شرکت برای کلیه هنرمندان علاقه‌مند و با هر تعداد اثر ارسالی آزاد است.

- تکنیک خلق آثار آزاد است.

- اندازه آثار ارسالی باید با طول یا عرض ۲۰۰۰ Pixel و فرمت JPG و ۳۰۰ DPI باشد.

- آثار برگزیده علاوه بر انتشار در پایگاه www.artbojnourd.ir، فضای مجازی و برگزاری نمایشگاه، با ذکر نام هنرمند در قالب کتاب به چاپ رسیده و به تمامی شرکت‌کنندگان در فراخوان اهداء خواهد شد.

- به همراه آثار باید نام کامل، شماره تماس ثابت و همراه، آدرس دقیق پستی و بیوگرافی هنرمند در یک فایل نوشتاری (Word) به انضمام تصویر هنرمند ارسال گردد.

جوایــــــز:

ـ نفر اول : بیست میلیون ریال به همراه لوح تقدیر

ـ نفر دوم : پانزده میلیون ریال به همراه لوح تقدیر

ـ نفر سوم : ده میلیون ریال به همراه لوح تقدیر

ـ ۱۰ تقدیر دو میلیون ریالی به همراه لوح تقدیر

مهلت ارسال آثار :

۱۵ مهرماه ۱۳۹۴

آدرس پست الکترونیکی: cartoonhoze@gmail.com

آدرس پستی: خراسان شمالی، بجنورد، بلوار مدرس، چهارراه شهدای دانش آموز، مدرس ۴۲(گلچین)، پلاک ۷۳، حوزه هنری خراسان شمالی، دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری کاریکاتور