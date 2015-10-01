بحرین سفیر خود در تهران را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در سایه تداوم مداخله ایران در امور کشور و تلاش برای ایجاد فتنه فرقه ای و سلطه بر تمام منطقه، این وزارتخانه تصمیم گرفت راشد سعد الدوسری سفیر بحرین را از تهران فراخواند.

دولت بحرین همچنین کاردار ایران را عنصری نامطلوب دانست که باید طی سه روز آینده این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس را ترک کند. منامه روز چهارشنبه مدعی شد یک انبار مخفی سلاح کشف و شماری فرد مظنون به ارتباط با عراق و ایران را بازداشت کرده است.

منامه به خاطر عدم توانایی در کنترل اعتراضات مردمی که از سال ۲۰۱۱ خواهان اصلاحات سیاسی در این کشور هستند، تهران را به دخالت در امور داخلی این کشور و حمایت از رهبران شیعی متهم می کند.

این اولین باری نیست که مسئولان بحرین مدعی بازداشت افراد مظنون به ارتباط با تهران می شوند، ادعاهای واهی که تا کنون اثبات نشده است.