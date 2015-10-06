۷۰۰ کودک در مهدکودک های ویژه مناطق حاشیه نشین رشت پذیرش شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پارسی پور در حاشیه برگزاری مراسم ویژه هفته ملی کودک که با حضور بیش از هزار کودک از مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی سطح رشت صبح سه شنبه برگزار شد، با بیان اینکه ۲۱ مهدکودک در مناطق حاشیه ای شهر رشت مشغول به فعالیت هستند، در جمع خبرنگاران گفت: مهدکودک هایی که ویژه مناطق حاشیه نشین در نظر گرفته شده اند، علاوه بر آموزش های متداول، آموزش های ویژه مهارت های زندگی و برخورد با مشکلات ویژه را نیز به کودکان آسیب پذیر ارائه می دهد.

وی با تاکید بر اینکه این مهد کودک ها در راستای توانمندسازی کودکان حاشیه نشین و جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند افزود: این مهدها در مناطق آسیب پذیر و به دور از حمایت های اجتماعی لازم و با کمک های ویژه نظیر یارانه ها برای تاسیس بنا شده و همچنین والدینی که کودکان خود را در این مهدها ثبت نام می کنند از تخفیفات ویژه بهره مند می شوند.

مدیرکل بهزیستی گیلان در ادامه به فعالیت ۵۴۳ مهدکودک در سطح استان گیلان اشاره کرد و گفت: از این تعداد مهدکودک ۳۴۱ مهدکودک در منطقه شهری، ۲۱ مهد در مناطق حاشیه نشین و ۱۸۱ مهدکودک در منطقه روستایی مشغول فعالیت هستند که تعداد ۱۶ هزار کودک از سنین شیرخوارگی تا آمادگی را پذیرش کرده اند.

پارسی پور با اشاره به برنامه های جدید بهزیستی در سال تحصیلی جدید تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید سرفصل های مشخصی درباره گسترش آموزش آموزه های دینی و مهارت های زندگی شامل مهارت های دوست یابی و روش های شاد زیستن برای مهدکودک ها در نظر گرفته شده که مهدها موظفند برنامه های آموزشی خود را بر این اساس پایه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری شهریه مهدها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است تاکید کرد: مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی در سطح گیلان موظفند تا دستورالعمل ابلاغ شده از سوی بهزیستی درباره افزایش شهریه ها را در معرض دید والدین قرار دهند.

پارسی پور افزود: گروه های بازرسی و نظارت بهزیستی در طول سال ضمن بازدید از مهدکودک ها و بررسی شرایط بهداشتی و ایمنی مهدهای کودک، بر افزایش قیمت های اعمال شده نظارت مستقیم خواهند داشت.