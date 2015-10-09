منصور لشکری قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت باران کوثری که ساعت ۵ امروز صبح ۱۷ مهر ماه سر صحنه فیلمبرداری «هفت ماهگی» تصادف کرد، گفت: من هم اکنون بیمارستان هستم و باران کوثری هنوز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است.

وی درباره شرایط جسمی و روحی باران کوثری بیان کرد: الحمدالله در حال حاضر حال باران کوثری خوب است. از آنجایی که شدت جراحت بالا بود آزمایش هایی هم روی وی صورت گرفت اما آزمایش ها نشان می دهند که مشکلی پیش نیامده است.

تهیه کننده فیلم «هفت ماهگی» با اشاره به صحنه تصادف بیان کرد: ماشینی که باران کوثری در آن بود با یک جرثقیل تصادف کرد و اگر ایربک ماشین باز می شد مشکلی به وجود نمی آمد اما خدا را شکر تیم اورژانس و آتش نشانی خود را به سرعت به حادثه رساندند و با انتقال سریع به بیمارستان هم اکنون مشکلی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: هم اکنون مادرش در کنار وی است و با اینکه ما نام بیمارستان را اعلام نکردیم هنرمندان زیادی برای جویا شدن از حال وی به اینجا آمده اند که از همه آنها ممنونیم.

لشکری قوچانی درباره زمان مرخص شدن باران کوثری از بیمارستان نیز توضیح داد: پزشکان فعلا نتیجه ای را اعلام نکرده اند اما وی باید تا ۴۸ ساعت در بخش مراقبت های ویژه استراحت کند و بعد از آن احتمالا به بخش عادی منتقل خواهد شد.