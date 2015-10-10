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۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۲

تحولات فلسطین؛

افزایش تلفات درگیری روز جمعه در کرانه باختری/ ۷ شهید و ۱۴۵ زخمی

افزایش تلفات درگیری روز جمعه در کرانه باختری/ ۷ شهید و ۱۴۵ زخمی

تلفات درگیری های روز گذشته میان شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست به ۷ شهید و ۱۴۵ زخمی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع بیمارستانی فلسطین اعلام کردند که شب گذشته یک جوان ۲۰ ساله فلسطینی در جریان درگیری با نظامیان صهیونیست زخمی شد.

این درگیری در اردوگاه «شعفاط» در قدس صورت گرفت و بر اثر آن این جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی و صبح امروز بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

در همین راستا العهد به نقل از وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که اغلب شهدا و مجروحان درگیری های اخیر در کرانه باختری از قسمت فوقانی بدن هدف تیراندازی صهیونیست ها قرار گرفته اند.

با شهادت این جوان فلسطینی شمار شهدای روز گذشته فلسطین به ۷ نفر رسید. در این درگیری ها همچنین ۱۴۵ نفر زخمی شدند.

کد مطلب 2936796
سمیه خمارباقی

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