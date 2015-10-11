مراسم تشییع شهید همدانی در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع سردار شهید حاج حسین همدانی صبح امروز (یکشنبه) از حسینیه فاطمةالزهرا(س) واقع در میدان سپاه تهران به سمت خیابان طالقانی برگزار شد.

بنابر این گزارش، در این مراسم برخی از مقامات کشوری و لشکری از جمله آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، سردار جعفری فرمانده کل سپاه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجه الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه، حجه الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید، حجه الاسلام محمدی سیرت رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، سعید جلیلی، دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی سپاه، سرلشکر مصطفی ایزدی معاون ستادکل نیروهای مسلح، سردار حسین نجات معاون فرهنگی سپاه، حجت‌الاسلام ناطق‌نوری رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، رستم قاسمی وزیر سابق نفت، سردار حسین دهقان وزیر دفاع، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند خاتم الانبیاء، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، سردار حسین پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، سردار کاظمینی فرمانده سپاه تهران، سردار احمد وحیدی وزیر سابق دفاع، سرلشکر باقری معاون ستادکل نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه و حسین فریدون برادر رئیس جمهور حضور داشتند.

محسن رضایی: سردار همدانی نیز در سوریه شهید شد تا ناامنی به تهران نرسد

سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در آغاز مراسم تشییع پیکر سردار همدانی در میدان سپاه تهران گفت: سردار همدانی با تهاجم ظالمانه استکبار به سوریه از سال ۹۰ به این کشور رفت، دفاع وطنی را آنجا تشکیل داد و در ۸۰ عملیات حضور داشت.

فرمانده سپاه در سالهای دفاع مقدس افزود: همدانی قرارگاه حضرت زینب(س) را در دمشق و قرارگاه حضرت رقیه(س) را در حلب راه انداخت.

رضایی با بیان اینکه سردار همدانی ۴۰ سال برای اعتلای اسلام جنگید، گفت: او تا آخرین روز در جبهه‌های جنگ تحمیلی ماند و در سوریه نیز یک تنه از حرم اهل بیت دفاع کرد و بارها تا آستانه شهادت پیش رفت.

وی همدانی را یار دوم سردار جاویدالاثر احمد متوسلیان دانست و افزود: حاج احمد حزب‌الله را در لبنان بنا کرد و سردار همدانی نیز دفاع وطنی را که مشابه حزب‌الله است در سوریه شکل داد و دهها هزار جوان سوری را در این قالب سازماندهی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: وقتی به او گفته شد که یک لشکر از ایران به سوریه ببریم گفت ما پاسدارها از مردمیم و با تکیه بر خود مردم سوریه تروریستها را از بین خواهیم برد.

رضایی با بیان اینکه امروز فتنه بزرگی سراسر اسلام را فرا گرفته که باید آن را از بین ببریم، تصریح کرد: اگر عربستان و تکفیری ها در سوریه، عراق و یمن پیروز شوند، جهان اسلام را ۱۵ قرن به عقب می‌برند.

وی خاطرنشان کرد: امروز امنیت ایران تنها در چهاچوب مرزها قابل تامین نیست و با امنیت منطقه گره خورده و سردار همدانی نیز در سوریه شهید شد تا ناامنی به تهران نرسد. پس عده ای نگویند که چرا او در سوریه شهید شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه شهید همدانی به پیشواز امنیتی رفت که جهان اسلام را آرام نگه دارد و دشمن هم خیال باطل نکند، گفت: دشمنان بدانند که با شهادت سردار همدانی ده‌ها همدانی دیگر بلند خواهند شد و پرچم دفاع از حریم حضرت زینب(س) را در دست خواهند گرفت و آنها را در سوریه و عراق دفن خواهند کرد.

رضایی در پایان با اشاره به تحولات فلسطین و با بیان اینکه این بی سابقه است که صهیونیستها از ورود مسلمانان به مسجدالاقصی جلوگیری کنند، تاکید کرد: انتفاضه جدید در فلسطین آغاز شده است.

گفتنی است، سردار حسین همدانی عصر روز پنجشنبه در راستای انجام مأموریت های مستشاری در حومه شهر حلب سوریه به شهادت رسید.

پیکر سردار شهید حسین همدانی پس از تشییع به زادگاهش همدان منتقل شده و قرار است فردا در این شهر تشییع و خاکسپاری شود.