به گزارش خبرنگار مهر، مستند ترکیبی «جیوگی» که از شب گذشته موضوع «سنت و مدرنیته» را آغاز کرده، امشب ۱۹ مهر میزبان محمدحسین پاپلی نویسنده کتاب «خاطرات شازده حمام» خواهد بود.

«خاطرات شازده حمام» کتابی جذاب و خواندنی است که می‌تواند نوعی منبع تاریخ شفاهی هم به شمار آید؛ این کتاب بخشي از خاطرات دوران كودكي و نوجواني نويسنده است که در سال ۱۳۲۷ خورشيدی در يزد به دنيا آمد و دوران كودكي و نوجواني را در آنجا به سر برد.

اين خاطرات كه به زباني شيرين و دل‌نشین نوشته‌شده، بازگوکننده گوشه‌ای از اوضاع اجتماعي، زندگي روزانه و فرهنگ مردم شهر يزد در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ خورشيدي است.

«خاطرات شازده حمام» که در سال ۱۳۸۴ برای بار اول چاپ و پس از مدتی نایاب و بارها تجدید چاپ شد، مجموعه‌ای در حدود چهل داستان است كه در ۲۵۰ صفحه تدوین‌شده است. داستان‌ها ظاهراً همه واقعی و مربوط به سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ است كه نويسنده در تمام آن‌ها نقش داشته يا شاهد عينی آن‌ها بوده است.

محمدحسین پاپلی یکشنبه به‌عنوان یک شاهد عینی در برنامه «جیوگی» حاضر می‌شود تا تجربه خود درباره گذار جامعه از سنت به مدرنیته و خاطره تلاش، مقاومت و پیشرفت کسانی را که تن به روزمرگی ندادند و به کارهای نو و جدیدی روی آوردند، بازگو کند.

«جیوگی» به تهیه‌کنندگی مهدی بهادران کاری از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو است که شنبه تا دوشنبه هر هفته از ساعت ۲۱ با اجرای میلاد دخانچی پخش می‌شود. بازپخش این مستند ترکیبی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ خواهد بود.