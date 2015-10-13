اوباما: می توانم برای سومین بار رئیس جمهور شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، «باراک اوباما» ضمن دفاع از عملکرد وزیر خارجه سابق این کشور پیروزی نامزد پیشرو حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را منتفی دانست.

اوباما در مصاحبه‌ای با برنامه تحلیلی «۶۰ دقیقه» از شبکه سی‌بی‌اس، گفت استفاده «هیلاری کلینتون» از سرور شخصی ایمیل در دوره‌ای که وزیر خارجه بود، اشتباه بوده اما این اشتباه، امنیت ملی را به خطر نیانداخته است.​

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوباما در این مصاحبه افزود که مقامات دولتی باید در مورد مدیریت اطلاعات حرفه‌ای و شخصی حساس‌تر باشند ولی در عین حال تأکید کرد که انتقادها از کلینتون به خاطر انگیزه‌های سیاسی اغراق‌ آمیز بوده است.

باراک اوباما افزود: «به نظرم خود او اولین کسی است که خواهد پذیرفت که می‌توانست تصمیم بهتری بگیرد و زودتر این موضوع را علنی کند».

باراک اوباما تأکید کرد که روش هیلاری کلینتون، «امنیت ملی آمریکا را به خطر نیاخته» و وقتی که در ادامه مصاحبه از او سؤال شد که دولت او افرادی را به خاطر علنی کردن اطلاعات محرمانه در کامپیوترهای شخصی خود محاکمه و مجازات کرده، پاسخ داد که برداشت او این نیست که کلینتون قصد داشته «چیزی را مخفی کرده و یا اطلاعات محرمانه را افشا کند».

اوباما در عین حال افزود که او از ابتدا از این موضوع اطلاع نداشت.

واحد تحقیقات مجلس سنای آمریکا اخیراً متوجه شد که سرور شخصی ایمیل‌های کلینتون در سال ۲۰۱۳ توسط منابع ناشناسی در چین، کره جنوبی و آلمان هدف حملات هکرها قرار گرفته است. پلیس فدرال آمریکا هنوز هم در حال بررسی سیستم شخصی ایمیل‌های اوست و ممکن است این تحقیقات نشان دهد که به اطلاعات محرمانه موجود در ای‌میل‌های او دستبرد زده‌اند.

بعید است ترامپ رئیس‌جمهور شود

باراک اوباما در جریان مصاحبه خود با برنامه تحلیلی ۶۰ دقیقه در مورد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ نیز اظهار نظر کرد. h,«دونالد ترامپ» که در حال حاضر بین نامزدهای جمهوریخواه بیشترین حمایت را دارد، یک «شخصیت کلاسیک برنامه‌های تلویزیونی» و «فردی جنجالی که به دنبال جلب تبلیغات است» توصیف کرد و گفت که «او سعی دارد از چیزی که در حزب جمهوریخواه واقعاً وجود دارد بهره‌برداری کند».

اوباما افزود: «به نظر من در بین بخش بزرگی از جمهوریخواهان که در رأی‌گیری برای انتخاب نامزد آن حزب شرکت می‌کنند یک احساس قوی ضد مهاجران وجود دارد».

او درعین حال افزود که بعید می‌داند ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شود.

باراک اوباما البته در مورد احتمال شرکت «جو بایدن» معاون خود، در رقابت‌های حزب دموکرات برای تعیین نامزد مقام ریاست جمهوری اظهار نظر نکرد اما گفت: «کسی مثل جو بایدن که در تمام جلسات در کنار رئیس‌جمهور نشسته و با تمام مسائل و تصمیمات دست و پنجه نرم کرده است، قاعدتاً پیش خود فکر خواهد کرد که می‌تواند وظایف ریاست جمهوری را به خوبی انجام دهد».

وقتی از باراک اوباما سؤال شد که اگر قانون اجازه می‌داد آیا او می‌توانست برای دور سوم هم به پیروزی برسد او خیلی کوتاه جواب داد: « بله».