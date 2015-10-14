کتاب هفته خبر هفتادوهفتم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره هفتاد و هفتم هفته نامه «کتاب هفته خبر» به تازگی با مطالب و آثاری از فرشته احمدی، احمد اکبرپور، سعید برآبادی، ضیاءالدین خالقی، مهدی دادخواه تهرانی، اردشیر رستمی، داود شهیدی، امیر صدری، ناستین مجابی، بهاءالدین مرشدی، علی معصومی، رسول یونان و... روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

بخش اول، از دفتر ایام است که مناسبات مربوط به تولد و درگذشت چهره های فرهنگی و ادبی را بررسی می کند. در این بخش مطالبی از داود شهیدی، تقی پورنامداریان، پیمان سلطانی و آسیه جوادی درباره اردشیر محصص، محمدرضا شفیعی کدکنی، لوریس چکناواریان و جواد مجابی درج شده است.

بخش بعدی، پرونده مربوط به شمس لنگرودی شاعر معاصر است که با عنوان «به کی سلام کنم؟» چاپ شده است. این بخش گفتگوی مفصل اردشیر رستمی با این شاعر را شامل می شود. همچنین مطلبی از کتاب خاطرات لنگرودی در ادامه این گفتگو درج شده است. مهدی دادخواه تهرانی، رسول یونان، ضیاءالدین خالقی، سعید برآبادی و بهاءالدین مرشدی از افرادی هستند که مقالاتشان درباره لنگرودی و آثارش در ادامه این پرونده چاپ شده است.

در بخش بعدی با عنوان «نون نوشتن» بخش دوم و پایانی «تم یا جانمایه در شعر» نوشته شاپور جورکش درج شده و مطلب بعدی هم مربوط به بخش «آینه های دردار» است که گفتگویی با سعید عباس پور داستان نویس را شامل می شود. در ادامه مطالبی از فرشته احمدی، محمدرضا پورجعفری، شهره احدیت، محمدرحیم اخوت، یونس تراکمه، محمد حسینی، مهدی غبرایی و فرهاد کشوری درباره عباس پور و داستان نویسی اش به چاپ رسیده است. در ادامه این پرونده نیز داستان هایی چاپ نشده از سعید عباس پور با عنوان «بادمجان های سرخ شده» و «بازگشت» درج شده است.

بخش بعدی این مجله، ادبیات جهان است که مقالاتی از علی معصومی و جرج ساندرز با ترجمه معصومی را درباره این نویسنده در بر می گیرد. باغ آینه نیز نام بخش بعدی این هفته نامه است گفتگو با هاتف علیمردانی کارگردان فیلم «مردن به وقت شهریور» را در بر می گیرد. آرمان بایون سا، محسن آزرم، علیرضا حسن خانی، محمدحسین قلی پور، محمدرضا لطفی و امیر یغمایی دیگر مقاله نویسانی هستند که درباره این فیلم نوشته اند. ترجمه گفتگو با رابرت دنیرو بازیگر مشهور سینما نیز از دیگر مطالب این مجله است، که در بخش «زندگی دیگران» آن به چاپ رسیده است.

ارثیه ایرانی، نام بخش بعدی است که در آن با امیررضا کوهستانی کارگردان نمایش شنیدن که چندی پیش اجرای آن به پایان رسیده، گفتگو شده است. سارا عابدی‌فر، رضا بهبودی، حسین پارسایی، حسین پاکدل، محسن خیمه‌دوز و رامتین شهبازی هم از افرادی هستند که نظراتشان درباره این نمایش در پرونده مذکور چاپ شده است. کتابخانه بابل، نام بخش دیگر این مجله است که در آن پرونده‌ای درباره کتابفروشی لارستان کار شده است.

این مجله با ۱۳۲ صفحه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.