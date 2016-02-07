پرونده حسین علیزاده گشوده شد/گفتگو درباره دستمزد یک ستاره

به گزارش خبرنگار مهر، نود و دومین شماره مجله کتاب هفته خبر، با آثاری از رضا آشفته، محمدرضا اصلی، احمد اکبرپور، سعید برآبادی، ژاره تباتبایی، عزیز شبانی، امیر صدری، مسعود عرفانیان، فرهاد گرگین پور، شفق محمدحسینی، پیمان مقدم و ... منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمد.

در بخش «از دفتر ایام» این شماره کتاب هفته خبر، مقالاتی از مهدی ماحوتی، کامیار عابدی، مسعود عرفانیان، امین فقیری، ضیاءالدین خالقی، خسرو سینایی و عزیز شبانی درباره مظاهر مصفا، ادیب الممالک فراهانی، ابراهیم یونسی، مهرداد اوستا، ژازه تباتبایی (طباطبایی) و کسایی مروزی به چاپ رسیده است.

پرونده ویژه حسین علیزاده در بخش بعدی یعنی «به کی سلام کنم؟» به چاپ رسیده و ابتدای آن گفتگوی مفصل با علیزاده است. در ادامه بخشی از عکس ها و تصاویر علیزاده به چاپ رسیده و مقالاتی از فرهاد گرگین پور، پیمان سلطانی و محمدرضا رستمی درباره این نوازنده و آهنگساز به چاپ رسیده است.

قسمت «نون نوشتن» این مجله به قسمت دوم «سویه های پنهان شعر نیمایی» اختصاص دارد و بخش بعدی با نام «نو نوار» هم مطلبی با عنوان «وصف گل سوری» شامل گزارش یک ملاقات با منصور آتشی را شامل می شود. قسمت اول مقاله «یک رمان عامه پسند» با نگاهی به نمایشنامه «با عشق شوخی نمی کنند» اثر آلفرد دوموسه، مطلب بعدی این مجله است.

قسمت «باغ آینه» این شماره کتاب هفته خبر هم به گفتگو با محمدرضا اصلی کارگردان نمایش «نگاهمان می کنند» اختصاص دارد. در ادامه مطالبی از رضا آشفته، حسین کیانی و هومن نجفیان درباره این نمایش و کارگردانش به چاپ رسیده است. بخش بعدی این نشریه هم «شاید وقتی دیگر» نام دارد که به گفتگو با امیرعلی دانایی بازیگری اختصاص دارد که از مدلینگ به دنیای بازیگری وارد شده است. این مطلب با تیتر «دستمزد می گیرم، خوب هم می گیرم» به چاپ رسیده است.

ترجمه گفتگو با ریدلی اسکات کارگردان فیلم سینمایی «مریخی» هم در قسمت «زندگی دیگران» به چاپ رسیده و مطلب بعدی این بخش هم مربوط به لئوناردو دی کاپریو و کارنامه کاری اش در سینمای آمریکاست که با تیتر «سال ِ لئو رسید» به چاپ رسیده است. در پایان این شماره کتاب هفته خبر هم تازه های انتشارات شهرستان ادب معرفی شده اند و مقالات کوتاه انتقادی و طنزی منتشر شده است.

این مجله با ۱۲۰ صفحه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.