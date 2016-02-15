پرونده هشتادویک سالگی علی نصیریان در کتاب هفته خبر

به گزارش خبرنگار مهر، نود و سومین شماره هفته نامه کتاب هفته خبر به تازگی با آثاری از رضا آشفته، احمد اکبرپور، سعید برآبادی، شایان حامدی، ضیاءالدین خالقی، محمدرضا رستمی، کمیل روحانی، امیر صدری، مسعود عرفانیان، فرهاد گرگین پور، پیمان مقدم، طلا حسن نژاد و پرونده ویژه ای درباره هشتاد و یک سال زندگی و کارنامه کاری علی نصیریان بازیگر سینما و تلویزیون، منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

گفتگوی تشریحی و مفصل با علی نصیریان در بخش «به کی سلام کنم؟» به چاپ رسیده است. علاوه بر این مطلب و آلبومی از عکس های قدیمی نصیریان، مطالبی از جواد طوسی، بهزاد عشقی، محمدرضا رستمی و رضا آشفته درباره نصیریان و کارنامه کاری اش به چاپ رسیده است. بخش بعدی، «نون نوشتن» است که قسمت سوم مقاله «سویه های پنهان شعر نیمایی» نوشته شاپور جورکش در آن چاپ شده است.

در بخش «زندگی دیگران» هم ترجمه گفتگو با برایان کرانستون بازیگر انگلیسی منتشر شده است. یک مقاله ترجمه دیگر هم در این بخش چاپ شده که رو تیتر آن «بازیگران مشهور هم گاهی شعر می گویند» است و در آن مطالبی درباره زندگی شون پن و جنیفر آنیستون درج شده است.

تازه های انتشارات پوینده و چندین مقاله کوتاه طنز و انتقادی، آخرین مطالب این شماره از مجله کتاب هفته خبر هستند.

این مجله با ۱۲۸ صفحه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.