توضیح یک نکته موسیقایی/ اپرای ایرانی مدیون بهروز غریب پور است

بهزاد عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اپرای ایرانی به حق مدیون حضور هنرمندانی چون بهروز غریب پور است چراکه وی با همت عالی خویش توانست هنر ناب اپرای ایرانی را به گوش مخاطبان ایرانی و بین المللی برساند.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا در مصاحبه ای با خبـرگزاری مهــر گفته بودم، همچنان بر این باورم که نگارش حرفه ای و درخشان استاد بهروز غریب پور برای اپرای عاشورا و دیگر اپراهای عروسکی به صحنه رفته در کشورمان منبع الهام آهنگسازان بوده است. بنابراین بر خود وظیفه می دانم که به پاس حضور این هنرمند شریف موسیقی ایرانی تلاش های بهروز غریب پور در این عرصه را ستایش کنم و اعلام کنم که اجرای کنسرت اپرای عاشورا توسط ارکستر سمفونیک تهران مدیون زحمات بهروز غریب پور است.

این رهبر ارکستر و آهنگساز بیان کرد: امیدوارم این اجرا اثر مناسبی باشد تا این کارگردان بزرگ تئاتر و سینمای کشور ما با رضایت از سالن اجرا خارج شود. موسیقی ملی ایران مدیون زحمات هنرمندانی چون بهروز غریب پور است که بنده لازم بود بار دیگر تاکید کنم که همچنان به زحمات و تلاش هایی که این هنرمند در اجرای اپرای عاشورا داشت واقفم.