خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هیئت رزمندگان اسلام قم برنامه عزاداری دهه اول محرم خود را همانند سال‌های گذشته در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) واقع در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) برگزار می‌کند که این مراسم هر ساله با استقبال گسترده عزاداران سیدالشهداء(ع) مواجه می‌شود.

حجت الاسلام ناصر رفیعی از اساتید حوزه و دانشگاه به مدت یازده شب در این هیئت با موضوع تحلیل شعارهای عاشورا سخنرانی می‌کند و سید مهدی میرداماد نیز در مصیبت اباعبدالله الحسین(ع) و اهل بیت گرامش به مداحی می‌پردازد.

مراسم دهه اول هیئت رزمندگان اسلام از ساعت ۲۰ چهارشنبه ۲۲ مهرماه با قرائت زیارت عاشورا آغاز شد که سخنرانی و مداحی عزاداران این هیئت نیز همانند سال‌های گذشته به‌صورت مستقیم از رادیوی قم و همچنین هر روز از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

دسته عزاداری روز عاشورا هیئت رزمندگان اسلام قم نیز ساعت ۱۰ صبح از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

هیئت مسجد رضویه

برنامه عزاداری هیئت مسجد رضویه نیز از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه و یا سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آقامیری برگزار خواهد شد و حسن شیرازی و علی چمنی نیز در این مراسم نوحه خوانی و سینه زنی خواهند داشت.

هیئت خادم الرضا(ع)

نوزدهمین سال برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم هیئت خادم الرضا(ع) نیز همانند سال‌های گذشته در مجموعه ورزشی دو هزار نفری حیدریان، با سخنرانی حجت الاسلام صادقی واعظ و مداحی حسین سیب سرخی برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری این هیئت که هر سال با استقبال آحاد مردم و بخصوص جوانان مواجه می‌شود از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه و با قرائت قرآن کریم و زیارت عاشورا از شب اول تا شب یازدهم محرم برگزار می‌شود.

هیئت ثارالله قم

هیئت ثارالله قم نیز طبق سال‌های گذشته مراسم عزاداری خود را در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار می‌کند که در این مراسم حجت الاسلام محمد مهدی میرباقری از استادان حوزه علمیه قم سخنرانی خواهد کرد و مراسم نوحه‌خوانی نیز توسط حاج عباس حیدرزاده و برخی دیگر از مداحان برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری هیئت ثارالله(ع)، از شب اول ماه محرم به مدت ۱۱ شب بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در سالن اجتماعات مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار می‌شود.

هیئت عزاداران حسینیه آرک

هیئت عزاداران حسینیه آرک قم نیز به مدت ۱۱ شب و از شب اول ماه محرم مراسم عزاداری خود را با سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آقامیری و مداحی رحیم ابراهیمی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌کند.

هیئت محبین اهل بیت(ع)

هیئت محبین اهل بیت(ع) نیز مراسم دهه اول محرم خود در مصلی قدس واقع در میدان جانبازان و با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در ساعت ۱۴ هر روز برگزار می‌کند.

هیئت کف ‌العباس(ع)

هیئت کف العباس(ع) نیز برنامه‌های دهه اول محرم خود را در حسینیه شهدا و با سخنرانی حجت الاسلام میرزا محمدی برگزار می‌کند.

مراسم این هیئت از ساعت ۱۲ ظهر آغاز خواهد شد و سیدمهدی میرداماد، مهدی سلحشور، عبدالرضا هلالی، نریمان پناهی نیز به مداحی و سینه زنی خواهند پرداخت.

هیئت فاطمیون

هیئت فاطمیون قم نیز برنامه‌های دهه اول محرم خود را در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد کرد.

این برنامه از روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه با سخنرانی حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی آغاز و در ادامه نیز حاج مهدی سلحشور به مداحی خواهد پرداخت.

همچنین مراسم مقتل خوانی ظهر عاشورا نیز توسط حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی بعد از نماز ظهر در مسجد جمکران برگزار می‌شود.

برنامه‌های دهه اول محرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)

مجالس سخنرانی و عزاداری دهه اول ماه محرم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در نوبت صبح با ویژه برنامه‌های قرائت زیارت پرفیض عاشورا، سخنرانی آیت الله استادی در ۵ روز اول و حجت الاسلام رزاقی در ۵ روز دوم دهه اول ماه محرم با مداحی مداحان اهل بیت(ع) ساعت ۱۰ صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

مجالس عزاداری در دهه اول محرم هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی و مداحی حاج سید مهدی میرداماد، حاج عباس حیدرزاده و حاج سید علی حسینی‌نژاد برگزار می‌شود.

برنامه زمزم معرفت ۵ روز اول محرم با حضور حجت الاسلام تراشیون با موضوع تربیت حسینی و ۵ روز دوم با حضور حجت الاسلام میردامادی با موضوع عبرت‌های عاشورا، هر روز ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

قرائت زیارت ناحیه مقدسه با نوای حجت الاسلام صالحی خوانساری در دهه اول محرم بعد از نماز عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برقرار می‌شود.

همچنین نیایش صبحگاهی با اجرای حجت الاسلام صادقی واعظ بعد از نماز صبح در حرم مطهر برگزار می‌شود.

محفل عزاداری ویژه نوجوانان (دختران و پسران ۱۲ تا ۱۶) هرروز ساعت ۱۶ در شبستان نجمه خاتون با سخنرانی حجت الاسلام اخوان و مداحی نوجوان کربلایی ابوطالبی و مداحان نوجوانان دیگر و با هدف پیوند قرآن و عترت اجرای برنامه سفره قرآنی توسط استاد حسن فرقانی برگزار می‌شود.

ویژه برنامه همایش شیرخواران حسینی(ع) در روز جمعه مصادف با دومین روز از ماه محرم از ساعت ۹ صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

در مسجد مقدس جمکران نیز همایش شیرخوارگان حسینی(ع) همراه با دعای ندبه توسط حجت الاسلام شهیدی و مداحی محمد جواد احمدی امروز جمعه ۲۴ مهرماه از ساعت ۶ الی ۸ صبح در شبستان بزرگ کربلا برگزار می‌شود.