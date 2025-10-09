  1. دین و اندیشه
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

برگزاری جلسه هفتگی هیئت احرارالحسین (ع) با مداحی حیدر خمسه

برگزاری جلسه هفتگی هیئت احرارالحسین (ع) با مداحی حیدر خمسه

جلسه هفتگی روضه هیئت احرارالحسین(ع) با مداحی حیدر خمسه در مسجد حضرت قائم(عج) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی هیئت احرارالحسین(ع)، مراسم معنوی روضه هفتگی این هیئت در تاریخ یکشنبه ۲۰ مهرماه از ساعت ۲۰ در مسجد حضرت قائم(عج) واقع در خیابان سعدی شمالی، بعد از بیمارستان امیراعلم، نرسیده به منوچهری، سمت راست برگزار خواهد شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام سید عبدالحمید شهاب به ایراد سخنرانی پیرامون معارف اهل‌بیت(ع) می‌پردازد و حیدر خمسه با نوای گرم خود به ذکر مصائب آل‌الله خواهد پرداخت.

این برنامه همچون هفته‌های گذشته پذیرای عموم دوستداران اهل‌بیت(ع) و مشتاقان برگزاری محافل مذهبی است.

کد خبر 6616596
فاطمه علی آبادی

