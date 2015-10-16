شهرداری از آکادمی سمندریان حمایت کند/ ثبت دانش هنرمندان بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به همت آکادمی سمندریان برگزار شد، حسین پاکدل به عنوان یکی از سخنرانان، اجرای مراسم را هم بر عهده داشت و در بخشهای مختلف مراسم به ذکر خاطرات و نکاتی در خصوص زندهیاد هما روستا و همچنین همسر او، زندهیاد حمید سمندریان پرداخت. علاوه بر پخش تصاویری از زندهیاد هما روستا، برخی از چهرههای هنری که تجربه همکاری با این بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون را داشتند نیز به ایراد سخنانی پرداختند.
علی دهکردی که تجربه همکاری با زندهیا هما روستا را در فیلم «از کرخ تا راین» داشت، ضمن صحبت درباره خصوصیات و ویژگیهای این هنرمند فقید، یادآور شد: این روزها مردم بیشتر از اینکه به خانواده زندهیاد هما روستا تسلیت بگویند، به من تسلیت میگویند.
محمد چرمشیر نمایشنامه نویس با سابقه تئاتر ایران که تجربه نگارش نمایشنامه «آناکارنینا» را برای زندهیاد هما روستا و همچنین تجربه نمایشنامهخوانی این اثر را با کارگردانی این هنرمند فقید به منظور حمایت از بیماران سرطانی در کارنامه کاری خود دارد، در ادامه این مراسم از اینکه هنرمندان بزرگ دار فانی را وداع میگویند و تجربیات و دانش گرانبهای خود را هم به همراه میبرند و بازماندگان کاری برای ثبت این تجربیات و دانش نمیکنند، اظهار تأسف کرد.
وی در ادامه سخناناش، بخشی از نمایشنامه «آناکارنینا» را برای حاضران قرائت کرد و توضیح داد: همیشه در زمان تمرین این نمایشنامهخوانی وقتی به این بخش از نمایشنامه میرسیدیم، زندهیاد هما روستا اشک میریخت و بازیگران نیز با بغض این بخش را خوانش میکردند.
رضا کیانیان دیگر هنرمندی بود که در مجلس یادبود زندهیاد هما روستا به ایراد سخنانی پرداخت. وی که تجربه همکاری در فیلم «تمام وسوسههای زمین» و همچنین نمایشهای «ازدواج آقای میسیسیپی» و «بازی استریندبرگ» را با زندهیاد روستا داشت، یادآور شد: پیش از این و در بزرگداشتی که برای هما روستا در سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر برگزار شد، یادداشتی را در خصوص ویژگی این هنرمند و بازیگر شناخته شده قرائت کردم اما حالا قصد دارم که به زمان بعد از نبودن هما روستا بپردازم.
وی ادامه داد: این هنرمندان بزرگ از میان ما میروند و دانش آنها بیآنکه ثبت شود، سینه به سینه نقل میشود. پیشنهاد میکنیم در عرصه سینما، تئاتر، تجسمی و موسیقی کمپینهای جداگانهای شکل بگیرد که به سراغ بزرگان هر کدام از این هنرها بروند و دانش آنها را در زمان حیاتشان ثبت کنند.
این بازیگر مطرح سینما و تئاتر ایران خطاب به احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: از شهرداری خواستار این هستیم که برای ادامه نام استاد حمید سمندریان و هما روستا، از آکادمی سمندریان حمایت شود تا همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و جایزهای هم که هر سال به بازیگران برگزیده تئاتر اهدا میکند نیز تداوم داشته باشد.
در ادامه این مراسم، محمدعلی سجادی نیز که کارگردانی فیلم «حمید همای» را بر اساس گفتگوهایی با زندهیاد هما روستا بر عهده داشت، به ذکر خاطراتی در خصوص ساخت این فیلم و همچنین اهمیت ساخت چنین آثاری برای ثبت تجربیات و انتقال آنها به نسلهای جوان پرداخت.
مجید مظفری دیگر هنرمند حاضر در این مراسم که تجربه همکاری با زندهیاد هما روستا را در کارنامه کاری خود دارد نیز با ذکر خاطراتی از این هنرمند فقید عرصه بازیگری، یادآور شد: در این مدت کوتاه با من تماسهای زیادی گرفته شد تا درباره خانم هما روستا صحبتی داشته باشم اما من نتوانستم این کار را بکنم چون اصلا باور ندارم که خانم روستا و استاد سمندریان فوت کردهاند و از بین ما رفتهاند.
جعفر والی، حمید لبخنده، فرهاد آییش، مهتاب کرامتی، رضا بابک، مهناز افشار، ابراهیم حقیقی، اصغر خمسه، رضا فیاضی، سیروس ابراهیمزاده، سیروس گرجستانی، لیلی رشیدی، احترام برومند، سروش صحت، الهام پاوهنژاد، ستاره پسیانی، حسین کیانی، رویا میرعلمی، مریم معترف، ناصر ملکمطیعی، ترانه علیدوستی، سارا بهرامی، جمال اجلالی، مهشید افشارپناه، حبیب رضایی، محمد سریر، ایرج راد، سامان مقدم، علی قربانزاده، پروین امیرقلی، حمید پورآذری، اصغر دشتی، علی شمس، هوتن شکیبا، شبنم فرشادجو و احمد مسجدجامعی از جمله هنرمندان و مهمانان حاضر در مجلس یادبود زندهیاد هما روستا بودند و عکسی از این بازیگر فقید سینما و تئاتر ایران را امضا کردند.
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