برخی همه مشکلات را به تحریم گره می زنند/ توجه به دغدغه های رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری بر روی موضوع اقتصادی مقاومتی و دغدغه های ایشان در این زمینه اظهار داشت: باید مسئولان به دغدغه ها و توصیه های رهبری در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه کنند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: ایران سرشار از استعدادها، ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف است به همین خاطر باید از این توانمندی ها به نحو شایسته ای استفاده کرد اما متأسفانه برخی افراد تمام مشکلات کشور را به تحریم گره می زنند.

وی با ابراز گلایه شدید از بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مسئولان ادامه داد: از تریبون نماز جمعه به صورت رسمی اعلام می کنیم که از بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی گلایه مند هستیم و باید تمامی مدیران با همت مضاعف در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بکوشند.

محمودی اضافه کرد: در برخی موارد مشاهده می شود که گوش شنوایی برای بررسی مشکلات و دغدغه های مردم وجود ندارد و این موضوع قطعا از هر مسئول در هر رده و جایگاهی پذیرفتنی نیست.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رونمایی از بخشی از توانمندی نظامی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر یادآور شد:نمایش انبار موشک های ایرانی در عمق ۵۰۰ متری زمین باعث ترس و وحشت استکبار و کاخ سفید شده است.

وی ادامه داد: همچنین موشک دوربرد عمار به عنوان اولین موشک دوربرد ایرانی با قابلیت کنترل تا لحظه برخورد به مقصد طی روزهای اخیر رونمایی شد و بار دیگر توانمندی متخصصان و سربازان ایران اسلامی را به نمایش درآورد.

محمودی تأکید کرد: اگرچه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای پای مذاکره با کشورهای دنیا نشست اما هیچگاه دست از مبارزه با استکبار برنداشته و با تمام توان و ظرفیت از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

امام جمعه موقت ورامین افزود: باید توجه داشت که نظام جمهوری اسلامی ایران با ویژگی مبارزه با ظلم و ستم و استکبار در دنیا شناخته می شود به همین خاطر لحظه ای از مبارزه با آمریکا و اسراییل به عنوان سردمداران کفر و ظلم دست نخواهد کشید.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان گفت: باید از آسیب هایی که دشمن در صدد ترویج آن در مجالس عزاداری است پرهیز شود، امروز نمی توان قمه زنی را به عنوان یک مصداق از عزاداری مطرح کرد اما عده ای در شبکه های ماهواره ای این امر را ترویج می کنند.

وی متذکر شد: برهنه شدن در مجالس عزاداری یکی دیگر از آسیب های این حوزه است، هیچ فقیهی به این موضوع توصیه نکرده،بالا و پایین پریدن و هروله کردن نیز ثواب را بیشتر نمی کند و حتی گاهی نیز وهن است.

محمودی تأکید کرد: باید در مجالس عزاداری به فلسفه قیام عاشورا توجه کرد و پیشنهاد می شود همزمان با روز علی اکبر از شهدای هر هیئت تجلیل به عمل آید که در گسترش فرهنگ شهید و شهادت موثر خواهد بود.