  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

پس از سفر به سوریه صورت گرفت؛

بروجردی در بیروت/دیدار با دبیر کل حزب الله و نخست وزیر لبنان

بروجردی در بیروت/دیدار با دبیر کل حزب الله و نخست وزیر لبنان

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دبیر کل حزب الله لبنان و نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علاءالدین بروجردی بعد از ادای احترام به ساحت مقدس شهدای مقاومت به ویژه شهید عماد مغنیه در روضه الشهیدین ضاحیه جنوبی بیروت و اهدای تاج گل بر مزار سردار مقاومت حاج عماد مغنیه، با دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفت و گو کرد.

 در دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در لبنان و منطقه تبادل نظر شد.

علاءالدین بروجردی بعدازظهر دیروز وارد بیروت شد و در روز دوم، بعد از دیدار با روسای گروههای فلسطینی در ساعت ۹.۱۵ به وقت محلی، با تمام سلام نخست وزیر، جبران باسیل وزیر امورخارجه، ماهر حمود دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مقاومت و شخصیتهای تجمع علمای مسلمین دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 2942042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها