بروجردی در بیروت/دیدار با دبیر کل حزب الله و نخست وزیر لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علاءالدین بروجردی بعد از ادای احترام به ساحت مقدس شهدای مقاومت به ویژه شهید عماد مغنیه در روضه الشهیدین ضاحیه جنوبی بیروت و اهدای تاج گل بر مزار سردار مقاومت حاج عماد مغنیه، با دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفت و گو کرد.

در دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در لبنان و منطقه تبادل نظر شد.

علاءالدین بروجردی بعدازظهر دیروز وارد بیروت شد و در روز دوم، بعد از دیدار با روسای گروههای فلسطینی در ساعت ۹.۱۵ به وقت محلی، با تمام سلام نخست وزیر، جبران باسیل وزیر امورخارجه، ماهر حمود دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مقاومت و شخصیتهای تجمع علمای مسلمین دیدار و گفتگو خواهد کرد.