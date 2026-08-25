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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۷

ایرادات دیوان محاسبات به واگذاری ۵۴۴ هزار قلم کالا از اموال تملیکی

ایرادات دیوان محاسبات به واگذاری ۵۴۴ هزار قلم کالا از اموال تملیکی

دیوان محاسبات کشور در گزارشی به بررسی نحوه واگذاری و تحویل ۵۴۴ هزار و ۴۴۰ قلم کالا از اموال تحت اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به برخی دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده پیرامون نحوه واگذاری و تحویل ۵۴۴ هزار و ۴۴۰ قلم کالا از اموال تحت اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به برخی دستگاه‌های اجرایی، حاکی از وجود ایرادات اساسی در مبانی قانونی، تشریفات مالی و ترتیبات ناظر بر صیانت از اموال عمومی است.

همچنین، استناد آن سازمان به برخی مجوزهای خاص و مفاد اساسنامه، به‌دلیل عدم انطباق با الزامات قانونی، رافع مسئولیت سازمان مذکور در قبال آثار و تبعات مترتب بر این واگذاری‌ها نمی‌باشد.

واگذاری اموال بدون پیش‌بینی ضوابط متقن و شفاف درخصوص نحوه نگهداری، کیفیت اعاده، تعیین مسئول جبران خسارت و اخذ تضمین کافی، زمینه بروز مفقودی، استهلاک، اختلاط اموال و دشواری در استرداد آن‌ها را فراهم کرده و در برخی موارد، موجب تضییع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی شده است.

کد مطلب 6926863
هادی رضایی

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