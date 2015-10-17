حمله هکرهای روسی به بورس امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، هکرهای روسی توانستند پایگاه داده های مربوط به مشتریان «داو جونز» را هک کنند. هکرها موفق به سرقت اطلاعات قابل توجهی قبل از انتشار علنی آنها شدند. اما بلومبرگ در رابطه با این هک مدعی شده است: « احتمالا این سازمان از مدت ها پیش هدف هکرها بوده و اطلاعات آن به بیرون درز پیدا کرده بودند.»



در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است، نهادهای امنیتی امریکا مانند FBI، سرویس مخفی ایالات متحده امریکا و همینطور بورس داو جونز در حال بررسی این حمله هستند. اطلاعات منتشر شده نشان می دهد، این حملات از یک سال قبل آغاز شده بودند.



داو جونز که یکی از شرکت های تابع News Corp است، ادعاهای روزنامه بلومبرگ مبنی بر حمله هکرها را تکذیب کرده است. اما اطلاعات منتشر شده از سوی کارشناسان نشان می دهد، اطلاعات به سرقت رفته قابل توجه بوده است. این موضوع در حالی است که داو جونز برای بررسی دقیق این موضوع از چندین شرکت امنیت سایبری نیز کمک گرفته و در بیانیه ای اعلام کرد، ما در حال بررسی اطلاعات و گزارشات منتشر شده از سوی بلومبرگ هستیم اما هنوز هیچ منبعی چنین حمله ای را تایید نکرده است.»

گفته می شود، هکرها اطلاعات مربوط به میزان پرداخت ها و همینطور آدرس ۳۵۰۰ مشتری داوجونز را به سرقت برده اند. دسترسی به چنین اطلاعاتی می تواند خرید در بازار سهام و همینطور تعیین میزان سود و زیان شرکت های مختلف سودمند باشد.

بلومبرگ در ادامه این گزارش آورده است، هکرها از مدت ها قبل به انتشار مطالب در وال استریت ژورنال دسترسی داشته و حتی برخی از این اطلاعات قرار نبوده که در اختیار عموم قرار گرفته و منتشر شوند. میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones Industrial Average) یک شاخص اقتصادی بازار آزاد است که توسط وال استریت ژورنال منتشر و تهیه می‌ شود.



این میانگین در تاریخ ۲۶ مه ۱۸۹۶ میلادی برای نخستین بار ارائه شد. این شاخص فهرستی از ۳۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک است. از این فهرست جهت قیاس در معاملات و خرید و فروش سهام و نیز جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ های بزرگ استفاده می‌ شود.

این اولین باری نیست که چنین اتفاقی رخ می دهد زیرا هکرهای اوکراینی در پنج سال اخیر به اطلاعات شرکت هایی مانند Businesswire دسترسی پیدا کرده اند.

