مدیران رادیو در جریان روند درمان گوینده پیشکسوت قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی به همراه قائم مقام این معاونت و جمعی از مدیران رادیو، ساعاتی پیش از مسعود اسكویی گوینده پیشكسوت رادیو كه به دلیل عارضه گوارشی در یكی از بیمارستان های تهران بستری است، عیادت كردند و از نزدیك در جریان روند درمان این هنرمند پیشكسوت رادیو قرار گرفتند.

معاون صدا ضمن دیدار با مسعود اسكویی، وی را یكی از گویندگان برجسته، متواضع و بااخلاق حوزه رادیو دانست كه سال های متمادی در عرصه گویندگی به ویژه در رادیو ورزش ایفاگر نقش بوده است.

آبروانی در پایان بار دیگر سلامتی و بهروزی كامل این گوینده پیشكسوت رادیو را از درگاه ایزد منان خواستار شد.

مسعود اسكویی گوینده پیشكسوت رادیو متولد چهارم اردیبهشت ۱۳۱۸ در تهران است كه از سال ۱۳۴۵ به استخدام تلویزیون درآمد و به عنوان گوینده‌ خبرهای سیاسی در تلویزیون حضور داشت. وی پس از آن به بخش ورزشی خبر آمد و گوینده‌ ثابت خبر ورزشی تلویزیون در ساعات ۱۹ و ۲۱ شد. سپس وارد عرصه گزارش های ورزشی شد. این پیشکسوت از چند سال پیش در رادیو ورزش فعالیت مستمر دارد.