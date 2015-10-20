به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی معین دوشنبه شب در همایش دانشجو و اصلاحات اجتماعی با تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و تبریک به اتمام رسیدن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، اظهار کرد: کشور ما کشور فرصت‌ها و شکاف‌ها است؛ شکاف‌های بین دولت جامعه، دانشگاه و صنعت که می‌توانیم با هم‌فکری این شکاف‌ها را کاهش دهیم.

وی تحصیل علم، شناخت از جامعه و بی‌تفاوت نبودن نسبت به ظلم یک رژیم را از ویژگی ‌های یک دانشجو ذکر کرد و گفت: یک دانشجو، فعال سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند بی‌‌سواد باشد.

وزیر علوم دولت اصلاحات تصریح کرد: دانشجو مظهر پویایی، تحرک، سازماندهی، باهم بودن، همفکری و خرد جمعی است.

وی با اشاره به اینکه بهترین و مفیدترین دوران زندگی دوره دانشجویی است، گفت: اگر اکنون ضعف در دانشگاه‌ها وجود دارد، نباید موجب گرفتن انگیزه در بین دانشجویان شود.

معین با بیان اینکه مدیریت هر دانشگاه باید با اقتدار باشد، عنوان کرد: قرار دادن یک فرد به عنوان مدیریت در راس دانشگاه باید انتخابی از سوی دانشجویان و دانشگاهیان باشد و نه انتصابی.

وی با بیان اینکه آرمان‌های ما از ابتدا تا کنون تغییر نکرده است، گفت: در دوره اصلاحات به‌دنبال آن بودیم که آرمان‌های ما که شامل برخورداری شهروندان از حقوق اساسی خود مانند آزادی بیان، اندیشه و قلم،حقوق اجتماعی که شامل معیشت، اشتغال، آموزش، بهداشت، درمان و تغذیه است، تحقق یابد.

وزیر سابق علوم با اشاره به اینکه دوره بعد از جنگ دوره بازسازی بود، اضافه کرد: در آن سال‌ها آفت‌هایی مانند افسردگی و اضطراب در جامعه به‌دلیل جنگ هشت ساله به وجود آمد که تبعات جنگ سخت نظامی توسط دشمنان خارجی بود.

وی در ادامه گفت: از سال ۸۴ تا ۹۲ جنگ نرمی توسط دوستان نا آگاه داخلی صورت گرفت و موجب فروپاشی اخلاق و ترویج خشونت، طلاق، آلودگی‌های اقتصادی و بسیاری از موارد دیگر شد.

معین با عنوان اینکه بازسازی در وضعیت کنونی سخت‌تر از گذشته است، خاطرنشان کرد: به‌دلیل اینکه هجمه‌ها روی اخلاق تاثیر گذاشته و باید اخلاق در جامعه را بازسازی کنیم، دشواری این کار چندین برابر شده است.

وی با بیان اینکه نگاه علمی واقع‌بینانه اصلاحات برای اصلاح این است که هر فرد باید از خود شروع کند، گفت: آرمان‌خواهی و مطالبات باید در جامعه وجود داشته باشد اما هر فرد برای رسیدن به آرمان‌ها ابتدا باید از خود شروع کند.

این وزیر دولت اصلاحات با اشاره به اینکه سال ۷۶ نقطه اوج فعالیت‌های دانشجویان بوده، بیان کرد: در آن زمان بالغ بر سه هزار نشریه وجود داشت و در کنار بالاترین زمان فعالیت، بالاترین زمان قانون مندی را نیز چه از نظر تخلف سیاسی و چه اخلاقی شاهد بودیم.

معین با بیان اینکه باید گذشته را بازسازی کرد، گفت: اگر بازسازی صورت نگیرد، دانشگاه‌ها که هیچ، کل کشور نیز به توسعه نخواهد رسید که در این راه نقش دانشجویان و دانشگاهیان بسیار سرنوشت ساز است.