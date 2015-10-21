محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر هیئت پارلمانی ایران به سوریه و لبنان گفت: با توجه به تحولاتی که در بخش نظامی در سوریه به خصوص بعد از حضور روسیه صورت گرفت، لازم بود متناسب با این تحولات نظامی، در راستای رایزنی های سیاسی که تائید کننده این حرکت باشد، سفری به سوریه انجام شود.

نماینده مردم سبزوار ادامه داد: روسیه در عمل به پاکسازی مناطق شمالی سوریه پرداخته است.

حمایت های سیاسی ایران از اقدامات نظامی اخیر به سوریه ابلاغ شد

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به رایزنی های این هیئت با بشاراسد رئیس جمهور سوریه، رئیس مجلس و وزیر خارجه این کشور، گفت: تاییدات و حمایت های سیاسی جمهوری اسلامی در پشتیبانی از اقدامات نظامی اخیر در سوریه در این سفر ابلاغ شد.

محسنی گفت: در صحنه واقعی سوریه، وضعیت میدانی خوب و موفقیت آمیز بود. امیدواری مقامات سیاسی بیشتر شده و در میان مردم نیز شور و شعف خاصی ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: در خیابان های سوریه بنرها و اعلامیه هایی در تقدیر و تشکر از حزب الله لبنان، ارتش سوریه و ارتش روسیه نصب شده بود و همه مقامات این کشور اذعان داشتند که نقش مستشاری ایران موجب این توفیق ها بوده است.

محسنی با اشاره به رایزنی های سیاسی مقامات سوریه با هیئت پارلمانی ایران گفت: در جلسات مختلف وضعیت منطقه از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معادلات جدید مرور شد تا نظرات دو طرف نزدیک شود.

ماموریت هیات سیاسی سوری برای بررسی طرح ۴ ماده ای ظریف برای سفر به ایران

نماینده مردم سبزوار با اشاره به بررسی طرح ۴ ماده ای وزیر امور خارجه کشورمان در رایزنی های هیئت پارلمانی و مقامات سوری گفت: مقرر شد سفری از طرف هیئت سیاسی سوریه به ایران برای بررسی این طرح انجام شود. نظر بشاراسد نسبت به این طرح مثبت بود و معتقد بود باید این طرح مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

ابراز تاسف بشار اسد از شهادت سردار همدانی

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: بشاراسد رئیس جمهور سوریه و سایر مقامات این کشور از شهادت سردار همدانی ابراز تاسف کرده و ضمن قدردانی از حمایت های مستشاری ایران، آمیختگی خون شهدای ایران و سوریه را نشان دهنده همراهی و همدلی باورهای دینی و اعتقادی دو کشور دانستند.

وی ادامه داد: آنها معتقد بودند پیوند خون شهدای ایرانی و سوری، نقش ایران را در تحولات سوریه پررنگ تر کرده است و از این طریق جمهوری اسلامی توانسته است در سوریه در میان دلهای مردم جا پیدا کند.

رایزنی هیات پارلمانی ایران با حزب الله در مورد مسائل سوریه

محسنی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به سفر هیئت پارلمانی ایران به لبنان گفت: بخشی از رایزنی های ما مربوط به همکاری های حزب الله و مقاومت در سوریه و ایفای نقش مقاومت در این کشور بود.

نماینده مردم سبزوار با اشاره به نقش آفرینی حزب الله در عرصه سیاسی و نظامی سوریه و لبنان گفت: حزب الله لبنان سازمان بسیار ارزشمند و قدرتمندی است که از نقاط قوت منطقه به شمار می رود و آمادگی جایگاه و شان و منزلت خوبی در منطقه دارد.

سید حسن نصرالله جویای احوال رکن آبادی شد

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: این جایگاه نشات گرفته از سید حسن نصرالله و قدرت و قوت تحلیل وی در ابعاد مختلف سیاسی است. حزب الله لبنان با رهبری وی که از شم قوی در مسائل سیاسی و نظامی برخوردار است، توانسته نقش مهمی در منطقه ایفاء کند.

وی گفت: سید حسن نصرالله در این سفر جویای حال آقای رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان شد.