بررسی یک ششم پرونده های کشور در دادگستری استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان تهران با اشاره به افزایش هشت درصدی پرونده های ورودی به این دادگستری نسبت به سال گذشته اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۰۰ هزار پرونده در دادسراهای استان تهران تشکیل شده است.

وی افزود: برای رسیدگی به پرونده های موجود باید بیش از ۱۵۰ قاضی جذب دادگستری استان می شد که کادر قضایی دادگستری استان تهران افزایش پیدا نکرده است.

اسماعیلی با اشاره به رسیدگی به یک ششم پرونده های کشور توسط دادگستری استان تهران ادامه داد: یک ششم پرونده های کشور در دادگستری استان تهران مورد بررسی قرار می گیرد که این آمار قابل توجه است.

رییس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: پرونده های مطرح شده در دادگستری استان تهران دارای ماهیت های متفاوتی است و موضوعات مختلف را در برگرفته و از پیچیدگی های خاصی برخوردار است.

وی عنوان کرد: در حالی که دادگستری استان تهران در شهرستان های مختلف این استان مشغول به فعالیت و خدمت رسانی هستند اما ۶۰ درصد ساختمان های دادگستری استان، استیجاری و یا امانی است.

رییس دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و بیان داشت: باید شرائط لازم برای برگزاری انتخابات سالم فراهم شده و مراقب سوءاستفاده از بیت المال بود.

وی گفت: دستگاه قضایی در صورت روبرو شدن با تخلف با دقت و بدون اغماض با آن برخورد می کند.