تاکید ظفرقندی بر ضرورت توسعه پرستاری تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در دیدار معاون پرستاری وزارت بهداشت و خانم مداح، مادر پرستاری نوین ایران، بر ضرورت توسعه پرستاری تخصصی، تقویت آموزشهای حرفهای و بهرهگیری از ظرفیت پیشکسوتان این حوزه تأکید کرد.
در این دیدار، موضوعات مختلفی در زمینه توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقای خدمات پرستاری و بهبود کیفیت مراقبت از بیماران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
توسعه آموزشهای تخصصی و تربیت پرستاران توانمند متناسب با نیازهای نظام سلامت، از محورهای اصلی این نشست بود. همچنین پیشنهادهایی برای طراحی و اجرای دورههای آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت در حوزههای تخصصی پرستاری مطرح شد.
مراقبت تخصصی از زخم نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در این دیدار بود. در این زمینه، ضرورت برخورداری پرستاران از دانش و مهارتهای تخصصی، شناخت دقیق حدود صلاحیتهای حرفهای و همکاری مؤثر میان رشتهها و تخصصهای مختلف در قالب تیم درمان مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه، روشها و فناوریهای نوین در درمان و مراقبت از بیماران مورد بحث واقع و بر ضرورت بهرهگیری از شواهد علمی و ارزیابی دقیق اثربخشی روشهای درمانی پیش از بهکارگیری آنها تأکید شد؛ رویکردی که میتواند از انجام مداخلات غیرضروری و تحمیل هزینههای اضافی به بیماران جلوگیری کند.
در این دیدار همچنین با اشاره به نقش خانم مداح در شکلگیری و توسعه آموزش و سازماندهی حرفه پرستاری کشور، اهمیت انتقال تجربیات پیشکسوتان به نسل جدید و بهرهگیری از این سرمایه ارزشمند برای توسعه و ارتقای حرفه پرستاری مطرح شد.
در پایان این دیدار، وزیر بهداشت با اشاره به جایگاه و نقش خانم مداح در تاریخ پرستاری کشور، گفت: خانم مداح، سرمایه نظام سلامت بوده و این سرمایه تنها متعلق به حوزه پرستاری نیست. وی از سرمایههای ارزشمند نظام سلامت به شمار میرود و باید از دانش، تجربه و ظرفیت وی در مسیر توسعه و ارتقای نظام سلامت بهره برد.
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