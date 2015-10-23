بیداری اسلامی ریشه درعاشورا دارد/در برابرآمریکا تغییر موضع ندادیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی شامگاه پنج شنبه در جمع عزاداران در حسینیه پیامبر اعظم (ص) مشهد اظهار کرد: حماسه نینوا موجب عزت آفرینی برای مسلمانان شد و نشان داد که شیعیان در برابر ظلم و ستم حتی اگر به قیمت جان خود و خانواده شان تمام شود تسلیم نمی شوند.

امام جمعه موقت قم اظهار کرد: قیام امام حسین(ع) به یک واقعه تاریخی و در یک زمان و مکان خاص منحصر نمی شود و پس از گذشت قرن ها ریشه های این بصیرت افزایی را در بیداری اسلامی و مقابله با استکبار می توان مشاهده کرد.

حجت الاسلام سعیدی گفت: عاشورا پیام های آموزنده ای دارد که وقایع بیدار ساز برای گسترش ارزش های اسلامی و بصیرت افزا نسبت به ترفندهای دشمنان و مستکبران در طی سال های گذشته برگرفته از همین آموزه ها است.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال شبه آفرینی و مقابله با فرهنگ حسینی و عاشورایی است ادامه داد: گریه بر مصائب امام حسین (ع) و کربلا بخشی از قیام عاشورا است و لذا دشمن تاب دیدن این موضوع را نداشته و سعی در شبهه افکنی در این راستا دارد.

وی با تاکید بر اینکه دشمن در تلاش برای تحریف پیام ها و درس های عاشورا است افزود: باید در مجالس عزاداری پیام های عاشورا را بیش از پیش بازگو و مردم و عزاداران با ابعاد واقعی اهداف حضرت سید الشهدا (ع) آشنا کرد.

مواضع ما نسبت به استکبار تغییر نکرده است

امام جمعه موقت قم همچنین دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مواضع ما نسبت به آمریکا تغییر پیدا نکرده است بیان کرد: عده ای سعی دارند تا مذاکره با آمریکا را به منزله سازش با دشمن جلوه دهند.

حجت الاسلام سید محمد سعیدی با بیان اینکه این سخنان فریبی بیش نیست ادامه داد: مردم و ملت مسلمان درس غیرت را از امام حسین(ع) آموخته اند و لذا ظلم پذیری در آموزه های ما جایی ندارد.

وی ادامه داد: ملت ایران با سیاست های جنایتکارانه آمریکا که مسلمان کشی و کودک کشی است هیچ گاه کنار نمی آید.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای اظهار کرد: مذاکرات هسته ای به منزله برقراری ارتباط با دشمنان نیست.

امام جمعه موقت قم بیان کرد: امروز آمریکا بدترین دشمن و مخالف شعائر دینی و اسلامی و انقلابی ما است و لذا با دشمنی که به مقدسات دینی و پیامبر اسلام (ص) اهانت می کنند و قرآن کریم را آتش می زند و خواهان از بین بردن آرمان های انقلاب است چگونه می توان سازش کرد؟

مذاکرات در راستای دفاع از حقوق ملت ایران بود

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) همچنین با اشاره به اهداف مذاکرات ابراز کرد: این مذاکره تنها برای دفاع حق مسلم ملت ایران صورت گرفت و منظور از این مذاکره سازش با دشمن نبود.

حجت الاسلام سید محمد سعیدی با اشاره به اینکه هر زمان رهبر معظم انقلاب برای حفظ منافع کشور و نظام صلاح بدانند این مذاکره انجام و یا ادامه خواهد داشت افزود: مذاکرات هسته ای نیز تنها در راستای دفاع از حقوق مسلم مردم ایران انجام شد.

وی بیان کرد: امام راحل نیز برای حفظ منافع کشور قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتند و امروز هم مشاهده می شود که مقام معظم رهبری به منظور تامین مصالح نظام جمهوری اسلامی اجازه مذاکره هسته ای را صادر کردند.

