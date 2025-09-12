به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیر، با محکومیت شدید حمله رژیم صهیونیستی به محل مذاکرات حماس در دوحه قطر، این اقدام را نتیجه تفرقه بین امت اسلامی دانست و اظهار کرد: در هفته وحدت که باید آن گونه وحدت شود که دشمن بیش از پیش از امت اسلامی بترسد، متأسفانه دشمن سران حماس را مورد حمله قرار می‌دهد.

امام جمعه موقت دیر با اشاره به اینکه حتی قطر با وجود چهار سامانه دفاعی خریداری شده از آمریکا نتوانست از خود دفاع کند، افزود: این اتفاق نشان داد که آمریکا متحد و غیرمتحد سرش نمی‌شود، چرا که آبروی قطر را که متحدترین متحدانش بود، برد. ای کسانی که دنبال مذاکره و سازش هستید، بیدار شوید.

وی بیان کرد: برای تمام کشورهای جهان به ویژه امت اسلامی و کشور ما درس است که ایران پایگاهی است که همه مبارزان و حق طلبان می‌توانند با حمایت آن و زیر سایه آن بر مستکبران پیروز شوند.

سعیدی بار دیگر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به قطر و یمن را محکوم کرد و از مردم و مسئولین خواست تا با هوشیاری، درایت و تبعیت از راه و مکتب امام (ره) و مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام بیشتری داشته باشند.

امام جمعه موقت دیر در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اینکه هر کشوری، خصوصاً ایران، باید به خودش تکیه کند، عنوان کرد: مذاکره در روند دیپلماسی سیاسی آمریکایی صهیونیستی یک تله است. آمریکا از مذاکره به عنوان تله استفاده می‌کند، همان طور که این اقدام را نسبت به ایران انجام داد و در جریان مذاکرات به کشور ما حمله کرد.

وی خاطرنشان کرد: چه کسی گفته برای حل مشکلات کشور راهی جز مذاکره با آمریکا نداریم؟ مکانیسم ماشه که برخی می‌گفتند اگر مذاکره نکنیم فعال می‌شود را الان وارد مرحله دیگری کردند.

سعیدی درباره توافق اخیر وزیر امور خارجه ایران و گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: وزیر امور خارجه گفتند این توافق مبتنی بر این است که به کشور و تأسیسات ما حمله نشود و مکانیسم ماشه فعال نکنند و چنانچه فعال کنند این توافق بی‌ارزش است.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند دل‌بستن به مذاکره با آمریکا و اروپا راه به جایی نخواهد برد، چرا که ما در طول تاریخ بیش از ۴۰ ساله انقلاب ندیدیم از این کشورها خیری به کشور و ملت ما و اسلام و مسلمین برسد. باید به ظرفیت‌های داخلی کشور توجه شود.

سعیدی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیأت دولت، عنوان کرد: فلسفه تشکیل نظام اسلامی دفاع از ارزش‌های دینی و پیاده کردن احکام الهی در جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه جامعه اگر سکولار باشد و خبری از مبانی دینی در آن نباشد، برای جامعه اسلامی سودی ندارد، گفت: مسئولان نباید به جای پرداختن به مسائل ارزشی به مسائلی بپردازند که سودی برای جامعه ندارد و یا بی‌توجهی به ارزش‌ها و آرمان‌های دینی صورت گیرد.

وی انتشار ضد ارزش‌ها و ناملایمات نسبت به مسلمین و جامعه اسلامی به دست افراد معلوم الحال را ناپسند دانست و ابراز کرد: این تذکرات نوعی امر به معروف و نهی از منکر است که به حفظ ارزش‌ها کمک می‌کند.

سعیدی تاکید کرد: امت شهیدپرور ایران اسلامی انتظار دارند همان‌طور که مقام معظم رهبری تذکر دادند، مسئولین ما در دفاع از ارزش‌ها و صیانت از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی حساس باشند و با بی‌توجهی از کنار آن عبور نکنند و پاسدار ارزش‌ها باشند.

وی با بیان اینکه مردم استان بوشهر هنوز قضیه فستیوال کوچه را فراموش نکرده‌اند، بیان کرد: ما امتی پویا و در حرکت هستیم و ضمن مبارزه با فساد و فحشاء و ریاکاری، در ادامه مسیر با دفاع از ارزش‌ها و خلق ارزش‌ها و حمایت از متدینین رو به جلو حرکت می‌کنیم.

امام جمعه موقت دیر با تاکید بر اینکه مسئولان باید راوی قدرت و امکانات کشور باشند نه راوی ضعف‌ها، گفت: بعد از ۱۲ روز مجاهدت و مقاومت و دفاع جانانه ملت ایران می‌بینیم که دشمن باز هم برای ما شاخ و شانه می‌کشد که در این مرحله هم تودهنی خواهد خورد و ناکام خواهند ماند.

سعیدی با تاکید بر اینکه ملت ایران مواضع بزدلانه‌ای که بوی ترس در مقابل دشمن می‌دهد را قبول ندارند، ابراز کرد: مردم مقاوم ایستاده‌اند و باز هم حاضرند از اسلام و کشور دفاع کنند.

خطیب نمازجمعه دیر عنوان کرد: کشور ما در جنبه‌های مختلف دفاعی، علمی، ورزشی، بهداشت و درمان و دارو و غیره از هر جهت دست برتر دارد. چرا برخی این‌گونه خودتحقیر هستند؟

سعیدی خواستار خدمت مسئولان به مردم و پرهیز از موازی‌کاری شد و تصریح کرد: مسائل مربوط به معیشت مردم باید جدی‌تر دنبال شود. در اولین گام باید از تولید حمایت شده و سرمنشا خلاف را ببندیم و با فساد اقتصادی مقابله کنیم.

وی همچنین خواستار رعایت و صرفه‌جویی دولت در مصرف انرژی و غیره شد و افزود: مسئولین باید کالاهای اساسی را به موقع و به جا به دست مردم برسانند که روی کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها تأثیر خواهد داشت.

سعیدی با اشاره به ویژگی‌های شخصیت پیامبر اسلام خاطرنشان کرد: پیامبر دریایی از علم و اخلاق و معارف در سنن و شیوه و سیره نبوی است.

وی، اخلاق مداری، تواضع، خوش‌رویی، مهربانی، شجاعت و ایستادگی در مقابل دشمن را از ویژگی‌های بارز پیامبر اسلام دانست و افزود: سران کشورهای اسلامی و برخی افراد داخلی باید به شاخصه شجاعت پیامبر در مقابل دشمن توجه کنند.

امام جمعه موقت دیر تاکید کرد: پیامبر با دوستان مهربان و در برابر دشمنان اشدا علی الکفار بود و باید از این سیره پیامبر درس گرفت و مقاومت را بین کشورهای اسلامی و امت اسلامی تقویت کنیم و امت اسلام متحدتر در مقابل تمام زورگویان با شجاعت حاضر شوند که تقوا بهترین راه برای عملیاتی شدن سیره انبیا و اولیا الهی است.