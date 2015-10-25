به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در پیامی درگذشت مرحوم حاج عبدالوهاب شاه حسینی پدر شهیدان محمد حسن، حسین و سعید شاه حسینی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

«ضایعه درگذشت اسطوره مقاومت و مجاهدت مرحوم حاج عبدالوهاب شاه حسینی که در شب شهادت سالار شهیدان به فرزندان شهیدش پیوست موجب تاثر و تالم گردید.»

«اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ دانشگاه آزاد، این ضایعه را به خاندان معظم و معزز شهدا و خانواده بزرگوار ایشان تسلیت گفته و از خداوند رحمان و غفار برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان ایشان صبر و سلامت را آرزومندم.»