مسعود معمار با اشاره به جداسازی تمام قطعات خطرآفرین ماشینری سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر از سقف این سالن، درباره وضعیت تعویض کلی ماشینری این سالن تئاتری به خبرنگار مهر گفت: برای تعویض ماشینری و خرید ماشینری جدید سالن اصلی نیاز به اعتبار جداگانه‌ای از اعتبار در نظر گرفته شده برای بازسازی مجموعه تئاتر شهر هستیم. اگر بتوانیم اعتبار جداگانه‌ای را تأمین کنیم، کار تعویض ماشینری سالن اصلی را زودتر آغاز می‌کنیم.



وی یادآور شد: به دلیل فرسوده بودن ماشینری سالن باید تجهیزات جدیدی از اروپا خریداری شود و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد این وعده را داده است که اگر امکانش وجود داشته باشد، اعتبار مورد نیاز برای خرید ماشینری جدید سالن اصلی تئاتر شهر را از محل‌های دیگر تأمین کند.



سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برآورد انجام شده در خصوص بودجه مورد نیاز برای خرید ماشینری جدید سالن اصلی، اظهار کرد: چون این ماشینری داخلی نیست و باید از اروپا خریداری شود، حدودا ۱۵ میلیارد تومان بودجه برای خرید آن نیاز است. البته این کمترین هزینه‌ای است که برای خرید این ماشینری از کشورهایی چون آلمان و اتریش صرف می‌شود زیرا سالن‌های تئاتر دیگر کشورها نظیر سالن تئاتر شانگهای چین، حدود ۵۰ میلیارد تومان ماشینری دارد که از اروپا خریداری شده است.



​معمار درباره وضعیت برآورد کارشناس برای برگزاری مناقصه بازسازی تئاتر شهر و انتخاب پیمانکار جدید، یادآور شد: این برآورد و بررسی در دست انجام است و کارشناس از ابتدا مدت زمان ۲ ماه را برای انجام این کارشناسی اعلام کرده بود.



وی درباره وضعیت شکاف‌های موجود در نمای مجموعه تئاتر شهر و اقداماتی که برای رفع جلوگیری از تخریب نمای مجموعه در نظر گرفته شده، توضیح داد: بیش از ۳ ماه است که مطالعات کارشناسانه روی نمای مجموعه تئاتر شهر در دست انجام است و به تازگی جلساتی را با مدیران سازمان میراث فرهنگی در این خصوص داشتیم تا کار مقاوم سازی روی نمای مجموعه با همکاری این سازمان انجام شود. ضمن اینکه مشاور مطالعات مقاوم‌سازی نما و بدنه مجموعه تئاتر شهر را در صورت لزوم، انجام می‌دهد.