عبور از سالهای کم آبی مشروط به تامین منابع آبی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین علی نیا دوشنبه شب در جلسه کمیته مدیریت بحران آب این استان افزود: با توجه به خشکسالی سالهای اخیر، باید با برنامه ریزی های دقیق برای عبور از بحران های آبی احتمالی، به دنبال تامین منابع آبی پایدار باشیم.

وی اظهار کرد: کمبود آب و خشکسالی های پی در پی سالهای اخیر می طلبد تا با جدی گرفتن هشدارهای کارشناسان، به گونه ای منابع آبی را مدیریت و حفاظت کنیم تا در برخورد با کمبود شدید آب و بحران های احتمالی، اثرات و پیامدهای ناشی از آن را به حداقل برسانیم.

علی نیا بر پیشگیری از مصرف بی رویه آب با اطلاع رسانی و آموزش های لازم تاکید کرد و گفت: کنترل دقیق آبهای سطحی و سیلاب ها، آموزش مناسب و معرفی تعیین الگوهای کشت، برای کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی، می تواند به حفظ منابع آبی کمک کند.

وی بر پیگیری مستمر و برنامه ریزی بیشتر دستگاههای متولی کمیته مدیریت بحران آب تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به میانگین هدررفت آب در کشورافزود: گرچه این میانگین با میزان هدررفت آب در استان برابری می کند اما باید با اصلاح و توسعه شبکه های آب در شهرها و روستاها به کاهش هدر رفت آب کمک کرد.

وی تصریح کرد: اصلاح و توسعه شبکه های آب در سطح استان نیازمند تامین اعتبار است که به دنبال تحقق و تامین آن هستیم.

اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال برای مهار آب های سطحی در استان

در این نشست مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به بارش های خوب و مناسب امسال گفت: به دلیل خشکسالی های پی در پی سالهای اخیر، خراسان شمالی جزو سه استان خشکسال کشور اعلام شده و باید برای مدیریت آب برنامه ریزی های مناسبی داشته باشیم.

حسین عظیمی افزود: سهم خراسان شمالی از بودجه مصوب هیئت دولت برای مهار آبهای استان های مرزی، ۸۰۰ میلیارد ریال است که این مبلغ از محل ماده ۱۰ و ۱۲ از طریق صندوق توسعه ملی به استان‌ها اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: در سفر اخیر رئیس جمهوری به استان خراسان شمالی نیز در راستای رفع مشکلات آب روستایی و شهری این استان و همچنین برای بهره برداری از سدهای استان کمک های مناسبی صورت گرفته است.

کاهش روستاهای نیازمند آبرسانی در سال جاری

مدیرکل آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی نیز با اشاره به مشکلات آبرسانی به روستاهای استان گفت: در سال گذشته بیش از ۱۴۰ روستای این استان آبرسانی شد که با وضعیت مناسب بارندگی های امسال، این تعداد در سال جاری به ۶۰ روستا کاهش یافته است.

حمید روشن روان با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری به استان گفت: در این سفر برای ۱۱ مجتمع آب رسانی مبلغ ۴۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی تعداد مجتمع های آبرسانی فعال این استان را ۳۱ مورد عنوان کرد.

روشن روان با تاکید بر پیشگیری از هدررفت آب اظهار کرد: این شرکت از هدررفت ۴۷ درصد شبکه های روستایی جلوگیری کرده در حالیکه میانگین این رقم در سطح کشور ۳۵ درصد بوده است.

وی برخورد جدی با انشعابات غیر مجاز، تکمیل مجتمع های آبرسانی، حفر، جابجایی و تقویت پمپ های چاه ها را از برنامه های این شرکت عنوان کرد.