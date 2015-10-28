اصفهان مجری دوازدهمین بخش ملی مواد غذایی حلال در مالزی شد

رسول محققیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان به عنوان نماینده اتحادیه توسعه تجارت خارجی مالزی برای دوازدهمین سال متوالی اقدام به برگزاری پاویون ملی ایران در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محصولات و مواد غذایی حلال مالزی می کند.

وی بیان داشت: بازار غذای حلال با افزایش تعداد مسلمانان در سراسر دنیا به سرعت در حال رشد است. جمعیت کنونی مسلمانان برابر با ۲۵ درصد جمعیت جهان است. این جمعیت در مناطقی مانند جنوب شرق آسیا (مالزی و اندونزی)، خاورمیانه (عربستان سعودی و ایران) و نیز در آفریقای شمالی (مراکش و مصر) در حال افزایش است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان اظهار داشت: بازار غذای حلال با افزایش تعداد مسلمانان در سراسر دنیا به سرعت در حال رشد است. جمعیت کنونی مسلمانان برابر با ۲۵ درصد جمعیت جهان است. این جمعیت در مناطقی مانند جنوب شرق آسیا (مالزی و اندونزی)، خاورمیانه (عربستان سعودی و ایران) و آفریقای شمالی (مراکش و مصر) در حال افزایش است. البته، جمعیت مسلمانان در مناطق مسیحی نشین قاره های اقیانوسیه و اروپا نیز روبه گسترش است.

وی اعلام کرد: دغدغه اصلی این جمعیت در حال رشد، به ویژه در کشورهای غیرمسلمان، غذای حلال است.

محققیان گفت: با گسترش جمعیت مسلمانان و افزایش بازار، فرصت های جدیدی برای تولیدکنندگان مواد غذایی حلال به وجود خواهد آمد. قدرت خرید مسلمانان در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقای شمالی در حال افزایش است و بازار بزرگی را برای تولیدکنندگان مواد غذایی حلال ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش دفتر بازارهای بین المللی (۲۰۱۱) و گزارش جهانی بازار مواد غذایی حلال (۲۰۱۱)، جمعیت مسلمانان در اقیانوسیه برابر با ۵۰۰ هزار نفر و در آمریکا ۵.۳ میلیون نفر است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان اضافه کرد: بنابراین تعجب برانگیز نیست که مجموع ارزش بازار مواد غذایی حلال در این دو منطقه به تنهایی معادل ۱۸.۳ میلیارد دلار باشد. این تنها بخش کوچکی از بازار مواد غذایی حلال در جهان، با ارزش ۶۴۳.۵ میلیارد دلار است.

وی اعلام کرد: برای تولیدکنندگان غذای حلال، فرصت‌های بزرگی در این مناطق وجود دارد؛ هرچند، منطقه آسیا و اقیانوسیه فرصت بزرگتری محسوب می شود. منطقه آسیا و اقیانوسیه محل سکونت یک میلیارد مسلمان است، به طوری که بیش از نیمی از جمعیت کل مسلمانان در این منطقه زندگی می کنند.

محققیان بیان کرد: کشورهای قابل توجه مسلمان در منطقه مالزی، اندونزی، بنگلادش، هند و پاکستان هستند. تمامی این کشورها یک وجه اشتراک دارند، همه آنها اقتصادهای در حال ظهور با جمعیت اصلی مسلمان هستند. نه تنها جمعیت مسلمان در این مناطق رو به رشد است، بلکه قدرت خرید آنها نیز رو به افزایش است. این امر بازار بزرگی برای تولیدکنندگان مواد غذایی حلال ایجاد می کند که می توانند به خوبی از آن بهره ببرند.